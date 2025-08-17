Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
20.15

1 ura, 36 minut

Aston Villa Newcastle United nogometna tržnica

Nogometna tržnica, 17. avgust

Ramsey za 50 milijonov evrov v Newcastle

STA

Jacob Ramsey | Jacob Ramsey se seli v Newcastle. | Foto Guliverimage

Jacob Ramsey se seli v Newcastle.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometaš Jacob Ramsey je nova okrepitev Newcastla, je klub s severa Anglije sporočil na spletni strani. Srake so za 24-letnika odštele slabih 45 milijonov evrov, z bonusi pa bi lahko prestop iz Aston Ville narasel do 50 milijonov.

Ramsey, ki se najbolje znajde na levi strani zvezne vrste, je doslej v angleškem državnem prvenstvu odigral 136 tekem in dosegel po 14 golov in podaj. Vse tekme je odigral v dresu matične Aston Ville, za katero je v prvenstvu debitiral v sezoni 2020/21.

Štiriindvajsetletnik je z Newcastlom podpisal petletno pogodbo. Srake so v prvem krogu angleške lige igrale prav proti Aston Villi in remizirale (0:0). Aston Villa je bila po informacijah Sky Sportsa zaradi spoštovanja pravil finančnega fair playa primorana prodati enega najbolj vidnih članov ekipe.

Newcastle si je v dosedanjem prestopnem roku zagotovil še Anthonyja Elango, Malicka Thiawa in Aarona Ramsdala, želel pa si je tudi Benjamina Šeška. Slovenski napadalec je izbral Manchester United in danes debitiral v dresu rdečih vragov. Slednji so morali na domačem igrišču priznati premoč Arsenalu (0:1). Šeško je v igro vstopil v 65. minuti.

