STA

Sobota,
16. 8. 2025,
20.02

56 minut

Nogometna tržnica, 16. avgust

"Pavlinovi" potrdili prihod Hutchinsona

Omari Hutchinson | Omari Hutchinson je novi član Nottingham Foresta. | Foto Guliverimage

Omari Hutchinson je novi član Nottingham Foresta.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest, pri katerem vlogo svetovalca opravlja nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin, je potrdil prihod nove poletne okrepitve. Po novem bo rdeči dres nosil mladi angleški reprezentant Omari Hutchinson. Ta je podpisal petletno pogodbo.

Enaindvajsetletni napadalno usmerjeni vezist je nazadnje igral za drugoligaša Ipswich Town, ki bo zanj po podatkih Transfermarkta dobil 43,30 milijona evrov odškodnine.

Forest je poleti sicer kar precej zapravljal, 42 milijonov je dal za Dana Ndoyeja iz Bologne, 19 za Igorja Jesusa iz Botafoga in 12 za Jairja Cunho, ki je prav tako prišel iz Botafoga.

