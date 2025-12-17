Zaradi groženj odstopa predsednik Celtica

Škotski nogometni velikan Celtic iz Glasgowa bo dobil novega predsednika. Zaradi groženj in žalitev bo klub konec meseca zapustil Peter Lawwell, zamenjal pa ga bo dosedanji izvršni direktor Brian Wilson, so sporočili iz kluba.

"Z žalostjo objavljam svojo odločitev. Odhajam z mesta predsednika Celtica. Verjamem, da je mojih 18 let kot izvršnega direktorja tri kot predsednika pokazalo mojo sposobnost soočanja in premagovanja izzivov na številnih frontah. Toda grožnje iz nekih virov so se povečale in jih ne morem več prenašati," je za klubsko spletno stran zapisal Lawwell.

Kot ga je še navedla hrvaška tiskovna agencija Hina, so grožnje "ogrozile in vznemirile mojo družino". "Tega mi ni treba. Ne morem tega sprejeti in zato zapuščam klub, ki sem ga ljubil celo življenje," je dodal Lawwell.

Celtic je v času njegovega delovanja v klubu osvojil 38 lovorik, stalno igra v evropskih tekmovanjih, posodobili so stadion Celtic Park in zgradili nov trenažni center.

Celtic ima v tej sezoni precej težav, tudi letno skupščino so prestavili zaradi spora med upravo in navijači.

V domači ligi je na drugem mestu s šestimi točkami zaostanka za Heartsom, a imajo zeleno-beli iz Glasgowa tudi dve tekmi manj.