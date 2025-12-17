Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
19.58

Osveženo pred

43 minut

Zamenjal ga bo dosedanji izvršni direktor Brian Wilson

Zaradi groženj odstopa predsednik Celtica

Peter Lawwell zaradi groženj odstopa s predsedniškega mesta.

Peter Lawwell zaradi groženj odstopa s predsedniškega mesta.

Foto: Reuters

Škotski nogometni velikan Celtic iz Glasgowa bo dobil novega predsednika. Zaradi groženj in žalitev bo klub konec meseca zapustil Peter Lawwell, zamenjal pa ga bo dosedanji izvršni direktor Brian Wilson, so sporočili iz kluba.

"Z žalostjo objavljam svojo odločitev. Odhajam z mesta predsednika Celtica. Verjamem, da je mojih 18 let kot izvršnega direktorja tri kot predsednika pokazalo mojo sposobnost soočanja in premagovanja izzivov na številnih frontah. Toda grožnje iz nekih virov so se povečale in jih ne morem več prenašati," je za klubsko spletno stran zapisal Lawwell.

Kot ga je še navedla hrvaška tiskovna agencija Hina, so grožnje "ogrozile in vznemirile mojo družino". "Tega mi ni treba. Ne morem tega sprejeti in zato zapuščam klub, ki sem ga ljubil celo življenje," je dodal Lawwell.

Celtic je v času njegovega delovanja v klubu osvojil 38 lovorik, stalno igra v evropskih tekmovanjih, posodobili so stadion Celtic Park in zgradili nov trenažni center.

Celtic ima v tej sezoni precej težav, tudi letno skupščino so prestavili zaradi spora med upravo in navijači.

V domači ligi je na drugem mestu s šestimi točkami zaostanka za Heartsom, a imajo zeleno-beli iz Glasgowa tudi dve tekmi manj.

