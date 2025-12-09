Mednarodna nogometna zveza Fifa je odločila, da za tekme svetovnega prvenstva 2026 uvede dodatne premore za osvežitev, predvsem za rehidracijo nogometašev. Kot so sporočili s Fife, bo sodnik v obeh polčasih vsake tekme po 22 minutah prekinil dvoboj, nogometaši pa bodo imeli za osvežitev po tri minute.

Da so premori potrebni, so nogometaši potrdili poleti na klubskem SP, kjer so imeli športniki nemalo težav z visokimi temperaturami in visoko vlažnostjo zraka. Takrat so sodniki poskrbeli za osvežitvene premore po približno 30 minutah igre. Fifa pa se je zdaj odločila za uradno vnaprejšnjo uvedbo premorov.

"Ne glede na lokacijo, temperature in stadion, tudi če ima ta streho, bomo na vseh tekmah uvedli premor v obeh polčasih. Trajal bo natančno tri minute od sodnikovega žvižga," je na srečanju z mediji v Washingtonu pojasnil Manolo Zubiria, direktor Fife za tekmovalni del v ZDA.

Premorov bodo deležni vsi nogometaši, s čimer bodo imeli tudi enakovredne pogoje. Sodnik ga bo piskal v 22. minuti, ob tem pa bo imel svobodo odločanja, da to stori tudi minuto ali dve prej, če bo tekma prekinjena zaradi poškodbe katerega od igralcev.

Svetovno prvenstvo 2026 bodo med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada.

