Do konca junija 2027

Erik Janža in poljski prvoligaš sta podaljšala sodelovanje

Erik Janža | Erik Janža in poljski prvoligaš Gornik Zabrze sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do konca junija 2027. | Foto Guliverimage

Erik Janža in poljski prvoligaš Gornik Zabrze sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do konca junija 2027.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Erik Janža in poljski prvoligaš Gornik Zabrze sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja do konca junija 2027.

Izkušeni Erik Janža že od leta 2019 nastopa na Poljskem, kjer brani barve Gornika iz Zabrzeja. Slovenski levi bočni branilec, ki si je prislužil status ljubljenca navijačev in postal kapetan poljskega prvoligaša, bo njegov dres nosil še lep čas.

Klub je na uradni spletni strani zapisal, da so se z 32-letnim Slovencem dogovorili za podaljšanje vsaj do konca junija 2027.

Janža ima v tej sezoni najvišjo minutažo med vsemi nogometaši Gornika (1.767 minut). V tej sezoni je igral na 20 tekmah, dosegel dva gola in dodal tri podaje. Štirikrat, največkrat v svoji ekipi, je bil izbran v prvo enajsterico PKO BP Ekstraklasa. 

Poljski klub je ob tem sporočil, da tudi Rafal Janicki v njihovih vrstah ostaja do konca junija 2027.

Gornik, ki na naslov domačega prvaka čaka že 37 let, je po zadnjih dveh porazih na drugem mestu poljskega prvenstva, v tekmovalni ritem se bo vrnil konec januarja 2026. 

slovenska nogometna reprezentanca Danijel Šturm
Sportal Slovenci se od leta poslavljajo na 55. mestu, na vrhu Španci
Thalisson Charles
Sportal Brazilec se seli v Azijo
Mario Pineida
Sportal Umorili nekdanjega nogometnega reprezentanta

