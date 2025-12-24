V UKC Ljubljana zaskrbljeni: zmanjkuje postelj za bolnike z gripo

Na urgencah UKC Ljubljana v zadnjih tednih opažajo izrazito rast števila primerov gripe med napotenimi in obravnavanimi pacienti. Čeprav so zagotovili dodatne bolniške postelje, so tudi te že zapolnjene, zato vse zdravstvene ustanove v državi pozivajo k solidarnosti. Prebivalcem svetujejo zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.

Kot so danes sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, so ta teden gripo potrdili pri kar tretjini več bolnikov kot prejšnji teden. Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zelo verjetno, da epidemičnega platoja še nismo dosegli, zato nadaljevanje povečanega priliva bolnikov pričakujejo tudi v naslednjih dneh.

To jih skrbi, saj pomeni dodaten in izjemen pritisk na urgenco ter povečane potrebe po bolniških posteljah. Čeprav so že novembra in dodatno v decembru povečali posteljne zmogljivosti, so vse bolniške postelje v prostorih Diagnostično-terapevtskega servisa že zapolnjene, so zapisali.

Pacienti naj ne ostanejo pred priprtimi vrati

Kljub sprejetim reorganizacijskim ukrepom so na točki, ko z velikimi težavami zagotavljajo dodatne zmogljivosti, zato prosijo in pozivajo k odgovorni in solidarni drži vse zdravstvene ustanove v državi – tako splošne bolnišnice kot izvajalce na primarni ravni –, da v prazničnem času pacienti na nobeni ravni zdravstvenega varstva ne ostanejo pred priprtimi vrati.

Pojasnili so, da morajo bolnišnične urgence, še posebej obe urgenci na terciarni ravni, tudi v prazničnem obdobju, ko beležijo povečano število bolnikov z okužbami dihal, predvsem zagotavljati hiter in ustrezen dostop za kompleksnejše paciente z okužbami ter druge zahtevne internistične bolnike, ki potrebujejo takojšnjo in zahtevnejšo obravnavo.

Večina prehladnih obolenj pa ne sodi na urgenco terciarne bolnišnice, saj so lahko pacienti ustrezno obravnavani na primarni ali regionalni ravni, so spomnili v UKC Ljubljana.

Ne pozabite na zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb

Ker je pred nami podaljšano praznično obdobje, ko so srečanja in druženja pogostejša, kar običajno dodatno povečuje tveganje za širjenje okužb, svetujejo vsem, ki bi pri sebi zaznali bolezenske znake, naj začasno omejijo stike oziroma dosledno upoštevajo splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, kot sta nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok.