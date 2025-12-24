Novi brezplačni učni čebelnjaki za osnovne šole, nagrada dva tisoč evrov za Naj učni čebelnjak

Ob Dnevu prihodnosti, ki ga v Sloveniji vsako leto 14. decembra obeležujemo kot spodbudo k razmisleku o tem, kako naše današnje odločitve oblikujejo jutri, je Skupina PRVA skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije znova odprla vseslovensko pobudo PRVA čebela.

Z začetkom novega javnega razpisa PRVA čebela 2025 imajo čebelarska društva, ki izvajajo krožke na osnovnih in srednjih šolah, ki še nimajo učnega čebelnjaka, priložnost tega pridobiti brezplačno. Javni razpis je objavljen na spletnih straneh www.prva.si in www.czs.si, začetek leta 2026 pa bo sledila tudi možnost glasovanja javnosti. Naslednje leto se bo mreži že 23 obstoječih čebelnjakov pridružil trio novih, postavljenih v slovenskih občinah, kjer mladi že aktivno delujejo v čebelarskih krožkih, vendar jim manjka najpomembnejši praktični pripomoček za uspešno učenje o čebelah.

Projekt letos uvaja tudi novost: izbor za Naj učni čebelnjak PRVA čebela 2026, kjer bo izmed vseh obstoječih prejemnikov učnega čebelnjaka podeljena finančna nagrada dva tisoč evrov, častni naziv in priznanja tistim, ki najlepše skrbijo za svoj učni čebelnjak in za medoviti vrt, ki ga obiskujejo čebele. To bo nagrada za uspešno delo mentorja krožka, pristojnega čebelarskega društva ter učencev krožka in šole. Vsa podelitev in postavitev učnih čebelnjakov bo zaključena do svetovnega dne čebel, 20. maja 2026, s čimer bo projekt zaokrožen v en sam trajnostni cikel.

Triindvajset učnih čebelnjakov PRVA čebela danes uspešno delujejo na šolah v občinah: Cerklje na Gorenjskem, Dobrovnik, Griže, Kočevje, Lovrenc na Pohorju, Mokronog, Pivka, Rače, Laško (Rimske Toplice), Sveta Ana, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Ivančna Gorica (Stična), Trebnje, Vojnik, Črna na Koroškem, Kranj (Besnica), Cirkulane, Vransko (Tabor), Nova Gorica (Branik), Kamnica (Maribor), Veržej ter na Srednji lesarski šoli Maribor.

Cilj pobude je mladim omogočiti praktično znanje o čebelah, spodbujati prenos znanja med generacijami, ohranjati slovensko čebelarsko tradicijo znotraj posameznih občin ter povezovati šole, društva in lokalne skupnosti. PRVA čebela tako ponosno začenja že sedmo sezono aktivnega soustvarjanja trajnostne in zelene prihodnosti za čebele in ljudi.

Naročnik oglasnega sporočila je Skupina PRVA, d. d.