Očitno teniški šport, kar se tiče zaslužkov, še vedno cveti. Kar deset teniških igralk se je namreč uvrstilo med 15 najbolje plačanih športnic na svetu. Blizu jim je le 22-letna smučarka prostega sloga.

Po pisanju Sportica, ki je pred časom objavil najbolje plačane športnice v zadnjem letu, tenis, tako kot že zadnja desetletja, še vedno ostaja vodilni zaslužkarski šport. Pravzaprav dominira, saj prva tri mesta za leto 2025 zasedajo teniške igralke, skupno pa jih je med petnajsterico kar deset. Poleg njih pa so se na prestižno lestvico uvrstile dve igralki golfa, košarkarka Caitlin Clark, gimnastičarka Simone Biles in smučarka prostega sloga Eileen Gu, ki je na četrtem mestu.

Coco Gauff Foto: Guliverimage

Ustanovila je lastno podjetje in zaslužila še več

Že tretje leto zapored je na vrhu ameriška teniška igralka Coco Gauff. A so se letos pri njej zgodile spremembe. Preden je osvojila svoj drugi turnir za grand slam na OP Francije, se je razšla z agencijo Team8, katere soustanovitelj je Roger Federer. Odločila se je ustanoviti lastno podjetje Coco Gauff Enterprises. Kar 23 milijonov od skupno 31 milijonov dolarjev je zaslužila s sponzorskimi pogodbami, kot so New Balance, Bose, Mercedes-Benz in Chase Bank.

Foto: Guliverimage

Velik skok je uspel Arini Sabalenka, ki je po zaslužkih na drugem mestu in je bila lani še na petem mestu. Prva igralka sveta je tako postala šele četrta športnica, ki je presegla mejo 30 milijonov dolarjev. Pred njo je to uspelo še Sereni Williams, Naomi Osaka in Coco Gauff. Belorusinja je prihodke iz sponzorstev povečala z osem na 15 milijonov dolarjev.

Iga Swiatek je letos prvič zmagala Wimbledon. Foto: Reuters

Wimbledonska lovorika in več kot 23 milijonov dolarjev

Na tretje mesto se uvršča teniška igralka Iga Swiatek. Poljakinja je v letošnji sezoni v svojo vitrino postavila še šesto lovoriko za grand slam. Štiriindvajsetletnica je prvič v karieri dobila Wimbledon, najprestižnejši turnir na turneji. Skupno je zaslužila 23,1 milijona dolarjev. Od tega je s sponzorskimi pogodbami zaslužila 13 milijonov dolarjev.

Poleg omenjenih treh se je med 15 najbolje plačanih športnic letošnje sezone uvrstilo še sedem teniških igralk. To so Zheng Qinwen, Madison Keys, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, med njimi pa je tudi legendarna 45-letna Venus Williams.

Pri 45 letih še vedno služi mastne vsote Venus Williams še vedno veliko zasluži s sponzorskimi pogodbami. Foto: Guliverimage

Williams je leta 2025 igrala na treh turnirjih in dosegla svojo prvo posamično zmago po letu 2023. V igri dvojic pa se je z Leylah Fernandez prebila do četrtfinala OP ZDA. Venus ima s svojim aktivizmom v teniških krogih veliko vlogo. Podjetje Mattel je v zadnjih dveh letih celo izdalo lutke Barbie Venus Williams. Američanka je v tem letu zaslužila 219 tisoč dolarjev s turnirskimi nagradami, s sponzorskimi pogodbami pa še vedno enormnih deset milijonov dolarjev.

In kdo je dekle, ki najbolj sledi teniškim igralkam?

Prva na lestvici, ki ni teniška igralka, je smučarka prostega sloga, šele 22-letna Eileen Gu. V tem športu prav veliko zaslužkov ni. Gu se je letos ukvarjala s poškodbami in je z nagradami zaslužila "le" 20 tisoč dolarjev, medtem ko ji je leto pred tem uspelo z nagradami zaslužiti 102 tisoč dolarjev. Zato pa jo v skoraj sam vrh uvrščajo donosne sponzorske pogodbe. Te so ji prinesle 23 milijonov dolarjev.

Velik doprinos je najnovejši sponzor TCL, poleg tega sodeluje z znamkami, kot so Porsche, Red Bull, Bosideng, Anta, IWC in Mengniu. Junija je postala še ambasadorka lige The Snow League, nedavno ustanovljene profesionalne lige za deskanje na snegu in freeskiing.

Tabela 15 športnic, ki so v zadnjem letu zaslužile največ

Uvrstitev Športnica Šport Nagrade (EUR) Sponzorstva (EUR) Skupaj (EUR) 1 Coco Gauff 🎾 6,800,000 19,550,000 26,350,000 2 Aryna Sabalenka 🎾 12,750,000 12,750,000 25,500,000 3 Iga Świątek 🎾 8,585,000 11,050,000 19,635,000 4 Eileen Gu ⛷️ 17,000 19,550,000 19,567,000 5 Zheng Qinwen 🎾 1,360,000 16,150,000 17,510,000 6 Caitlin Clark 🏀 97,000 13,600,000 13,697,000 7 Nelly Korda 🏌️‍♀️ 2,380,000 9,350,000 11,730,000 8 Madison Keys 🎾 3,740,000 7,650,000 11,390,000 9 Elena Rybakina 🎾 7,310,000 3,400,000 10,710,000 10 Naomi Osaka 🎾 2,125,000 8,500,000 10,625,000 11 Simone Biles 🤸‍♀️ 0 9,350,000 9,350,000 12 Amanda Anisimova 🎾 6,205,000 2,975,000 9,180,000 13 Jessica Pegula 🎾 4,685,000 4,250,000 8,935,000 14 Venus Williams 🎾 186,000 8,500,000 8,686,000 15 Jeeno Thitikul 🏌️‍♀️ 6,460,000 2,125,000 8,585,000

Vir: Sportico

