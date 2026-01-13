Včasih je to več kot uspešno počel Luka Dončić, zdaj pa ima Dallas novega junaka. Po novem piše zgodovino Cooper Flagg, ki je še vedno najstnik, a niza tako imenitne predstave, da je v teksaškem velemestu zaživela nova košarkarska evforija.

Navijače Dallas Mavericks je dolga leta razvajal Luka Dončić. Skoraj ni bilo tekme, na kateri ne bi pisal zgodovine. Izboljševal je rekorde, postavljal nove mejnike in nizal tako izjemne številke, da so imeli ljubitelji statistike kaj občudovati. Zagotovljena je bila zabava, vsakodnevno se je razpredalo o košarkarskih čarovnijah in podvigih.

Luka Dončić je Dallas popeljal do velikega finala lige NBA! Foto: Guliverimage

Po šokantnem odhodu Slovenca je v Dallasu zazijala močna luknja. Navijači so se čutili opeharjene, pogrešali so junaka, ki bi delal razliko in predstavljal nekaj več. Stanje duha je padlo, nad klub so se zgrnile najrazličnejše nesreče, zdaj že nekdanji generalni direktor Nico Harrison se je naposlušal kritik.

Postavlja rekorde in pridobiva izkušnje

Dallas je v tej sezoni zbral 15 zmag in 25 porazov, tako da je na lestvici zahodne konference šele na 12. mestu. Foto: Reuters Ker pa po vsakem dežju posije sonce, so tudi v Dallasu dočakali lepše čase. Zadeli so glavni dobitek na loteriji. Ni manjkalo teorij zarot, da je bil prihod Cooperja Flagga, supertalentiranega Američana, pred katerim je še kako svetla prihodnost, malodane že vključen v dogovor glede šokantne menjave Luke Dončića. Dallas je tako dobil najbolj želenega mladega košarkarja, na katerem je lahko začel graditi lepše čase.

In res. Odkar se je moštvu pridružil Flagg, se v Dallasu znova piše zgodovina. Znova je čutiti posebno evforijo, ko je nekdo tako dober in prepričljiv na parketu, da se pogosto rušijo mejniki. Ameriški najstnik je šel po stopinjah Dončića. Igra drugačen slog košarke in navdušuje z zrelostjo za svoja leta. Tako v napadu kot tudi v obrambi predstavlja hud zalogaj za tekmece.

Dallas pri tem ni tako uspešen, kot je bil v Dončićevem obdobju, saj je zmag bistveno manj kot porazov, tako da Mavericksom grozi, da se sploh ne bodo uvrstili v končnico. Vseeno pa so privrženci zadovoljni, saj njihov novi junak, ki je predviden za novega paradnega konja franšize, postavlja nove mejnike. Ker pri tem pridobiva tudi izkušnje, igra iz meseca v mesec bolj suvereno. Številke so za njegovo starost veličastne, rekordi dežujejo kot po tekočem traku.

Najmlajši vseh časov!

Prejšnji mesec je Utahu po podaljšku nasul kar 42 točk in postal najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je presegel mejo 40 točk. Ko je Dallasu v noči na torek pomagal do zmage nad Brooklynom (120:113), je poskrbel za nov statistični sladkorček. Postal je najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja, ki je na eni tekmi dosegel najmanj 25 točk, pet skokov in pet asistenc, pri tem pa je rubrika izgubljenih žog ostala prazna.

Cooper Flagg becomes the youngest player in NBA history to record 25/5/5 with 0 TOV. pic.twitter.com/8OFsgkDlJo — Real App (@realapp) January 13, 2026

Tako je Flagg znova pisal zgodovino, njegovo povprečje (19,1 točke, 6,4 skoka, 4,3 asistence in 1,3 ukradene žoge na tekmo) pa je tako odmevno, da je tudi prvi kandidat za naziv najboljšega novinca sezone. To je priznanje, ki ga je kot zadnji v dresu Dallasa prejel prav Dončić.

Dallas še ni rekel zadnje v boju za vsaj deseto mesto, ki pelje v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in). Z razmerjem zmag in porazov 15-25 je na zahodu šele na 12. mestu. Vseeno pa je dokazal, da bi lahko povzdignil izkupiček. Na zadnjih desetih srečanjih je štirikrat zmagal, v tej sezoni pa ima na domačem parketu pozitivno razmerje (11-10). To bo skušal pretopiti v nov uspeh, ko bo v noči na četrtek gostil Denver. Ko je ravno nazadnje gostil Nuggetse, takrat je zanje igral tudi Nikola Jokić, se je izkazal z izjemno učinkovitostjo 33 točk, devet skokov in devet asistenc!

Kako je Cooper Flagg navdušil doma proti Denverju: