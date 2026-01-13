Osamljeni Dončić premalo, hladen tuš za razglašene Lakerse

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na torek doživeli še svoj tretji zaporedni poraz oziroma skupno 14. v tej sezoni lige NBA . Jezerniki so na gostovanju pri Sacramento Kings, ki so zmagali šele desetič v sezoni, po bledi predstavi klonili s 112:124, zasedbi JJ Redicka pa ni zadostovalo niti 42 točk, sedem skokov in osem asistenc Luke Dončića. V ekipo Lakersov se je sicer vrnil Rui Hachimura, a še ni dobil priložnosti za igro. Dallas Mavericks so na domačem parketu na krilih Cooperja Flagga s 113:105 ugnali Brooklyn Nets.

Sacramento Kings : Los Angeles Lakers 124:112 Strelci: DeRozan 32 (14/19 met iz igre), Monk 26 (7/9 za 3), Westbrook 22 (4/8 za 3), LaVine 19; Dončić 42, James 22, Ayton 13 (13 sk.), Hayes 12, Vincent 9

Učinek Luke Dončića: 42 točk (14/16 za 2, 2/9 za 3, 8/8 prosti meti), 7 skokov, 8 asistenc, 4 ukradene žoge, 4 izgubljene žoge v 36:56

Če je v zadnjih dneh v ligi NBA odmeval incident na relaciji Luka Dončić in Dennis Schröder, ki je bil po zadnjem bližnjem srečanju s Slovencem kaznovan s prepovedjo nastopa na treh tekem, pa se je po ponedeljkovi tekmi v Golden 1 Centru veliko bolj tudi s tribun smejalo Nemcu, ki je pospremil zmago svojih soigralcev. V tej sezoni skromni Sacramento je tako prišel do svoje šele desete zmage v sezoni oziroma druge zaporedne, potem ko je pred tem nanizal kar sedem zaporednih porazov.

Na drugi strani se počasi alarm ob slabih in medlih predstavah pa tudi rezultatih prižiga pri Los Angeles Lakers, ki so izgubili tretjič zapored. Kralji, ki imajo tretji najslabši izkupiček v ligi, so proti Jezernikom blesteli s 17 zadetimi trojkami, na drugi strani so jih Lakersi metali le z 22-odstotno uspešnostjo, vnovič pa je imela Redickova zasedba nemalo težav z igro v obrambi. To je bil za ekipi tretji medsebojni obračun v tej sezoni in prva zmaga za Kralje.

Sedmič v tej sezoni je na tekmah lige NBA mejo 40 točk presegel Dončić, ki se je ustavil pri 42 točkah, vnovič je pešal le njegov met za tri (2/9), sicer pa je celotno tekmo skrbel, da ladja Lakersov ni potonila še pred zadnjima minutama srečanja. Slovenski as je ob zavidljivi točkovni zbirki dodal še sedem skokov, osem asistenc, ukradel je štiri žoge, a jih prav toliko izgubil. Poleg njega je pri Lakersih strelsko izstopal le še LeBron James z 22 točkami.

Hachimura se je vrnil v kader, a ni igral

Lakersi so sicer po odsotnosti šestih tekem v kaadru znova pozdravili Ruija Hachimuro, a ta ni dobil priložnosti za igro. Še naprej sta na stranskem tiru Austin Reaves in Adou Thiero. Pri Kraljih sta poleg kaznovanega Schröderja manjkala poškodovana Keegan Murray in Domantas Sabonis.

Trener JJ Redick je v Golden 1 Centru uvodoma v ogenj poslal Dončića, Jaka LaRavio, Jamesa, Marcusa Smarta in Deandreja Aytona, gostje pa so suvereno odprli srečanje, takoj se je pod šest "lahkih" točk podpisal James, dve je nato dodal še Dončić, tako da je domači trener Christie že po dobrih dveh minutah igre in zaostanku z 2:8 posegel po prvi minuti odmora. Slabe štiri minute in pol pred koncem prve četrtine je Dončić s trojko iz step backa Lakerse popeljal v vodstvu z 22:14. Skupaj z Jamesom sta dosegla kar 19 od prvih 22 točk gostov, vendar je nato sledil odgovor Sacramenta, ki je z delnim izidom 7:0 ujel priključek, Redick pa je bil prvič na srečanju primoram poseči po minuti odmora.

LeBron James je v prvi četrtini dosegel 10 točk. Foto: Reuters

Po košu Zacha LaVina je Sacramento 1:25 pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedel (27:26), isti košarkar pa je nato unovčil še met za tri točke. LaVine se je podpisal pod zadnjih devet zaporednih točk svoje zasedbe v prvih dvanajstih minutah, ki so jih domači dobili z 32:28. Dončić (11 točk) in James (10 točk) sta v prvi četrtini pogrešala pomoč soigralcev.

Monk nova težava Lakersov, ki jih je Dončić ohranjal pri življenju

Medla predstava Lakersov se je nadaljevala tudi na začetku druge četrtine, v kateri so Jezerniki v prvih dobrih petih minutah igre zmogli le pet točk, Sacramento pa je po trojki Malika Monka 6:49 pred koncem prvega polčasa prvič na obračunu povedel z dvomestno razliko (43:33).

Kot da ne bi imeli Lakersi že dovolj težav, se je razigral Monk, ki je ob metu iz igre 6/8 v drugi četrtini dosegel kar 18 točk oziroma točko več od celotne zasedbe Lakersov do slabih zadnjih dveh minut druge četrtine. Lakersi so nato v zaključku prvega polčasa le zaigrali nekoliko bolje, ravno v zadnji sekundi pa je s pomembno trojko zaostanek še dodatno oklestil Dončić, Lakersi pa so se na glavni odmor podali z minus 7 (54:61). Slovenski as je v prvem polčasu dosegel kar 26 točk, dvanajst jih je dodal James. Lakersi so v prvih dveh četrtinah za tri metali le z dobrimi 15 odstotki uspešnosti, unovčili so le tri od 19 poskusov, dve od teh je zadel Dončić.

Dončić je že v tretji četrtini dosegel mejo 40 točk. Foto: Reuters

Dončić že v tretji četrtini pri številki 40

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel želenega zasuka v igri Jezernikov, saj je Sacramento tretji del obračuna odprl z delnim izidom 12:3 in po trojki LaVina osem minut pred koncem tretje četrtine pobegnil na 73:57, minuto kasneje je za prvo vodstvo gostiteljev z 20 točkami naskoka s trojko poskrbel Russell Westbrook (79:59). Ob zaostanku z 72:98 je na sceno vnovič stopil Dončić, ki se je podpisal pod naslednjih sedem zaporednih točk Jezernikov, s čimer jih je 1:25 pred začetkom zadnje četrtine popeljal na enajst točk zaostanka (80:91), Sacramentov trener pa je bil primoran prekiniti niz z minuto odmora. S temi točkami je Slovenec že v tretji četrtini dosegel mejo 40 dosežnih točk, to mu je uspelo še sedmič v sezoni. Lakersi so se nato v zadnjih dvanajst minut podali z zaostankom 83:95.

Sacramento je zmagal šele desetič v sezoni. Foto: Guliverimage

Lakersi so na začetku zadnje četrtine vendarle počasi dali v prestavo višje, po košu Jaxsona Hayesa in asistenci Dončića so zaostanek osem minut pred koncem stopili na 95:102. A po delnem izidu 7:0 je znova sledil odgovor domače zasedbe, ki je šest minut pred iztekom igralnega časa po polaganju LaVina znova pobegnila na +12 (109:97). Dobre tri minute pred koncem so Lakersi poskusili še enkrat, po štirih zaporednih točkah Aytona je koš iz fadeawaya dodal še Dončić, zaostanek Jezernikov pa se je stopil na 104:112. A vse upe gostov sta nato s trojkama pokopala Monk in Precious Achiuwa, ki je 1:53 pred koncem zadel za vodstvo s 120:104. Redick je nato iz igre potegnil vse svoje prvokategornike in dokončno pomahal z belo zastavo. Na koncu so domači zmagali s 124:112.

Pri Lakersih so Dončiću in Jamesu točkovni sledili Ayton s 13 točkami in 13 skoki, dvomesten je bil še Hayes z 12 točkami medtem ko jih je Gabe Vincent s tremi zadetimi trojkami prispeval devet. Pri razpoloženem Sacramentu je DeRozan, ki je v nedeljo postal 23. košarkar v ligi NBA, ki je presegel mejo 26 tisoč doseženih točk, tokrat dosegel 32 točk, Monk je ob metu za tri 7/9 prispeval 26 točk, imel je še osem asistenc. Westbrook je ob 22 točkah sedemkrat asistiral, LaVine pa je vknjižil 19 točk.

Naslednje srečanje Lakerse čaka že v noči na sredo, ko bodo ob 4.30 po slovenskem času gostili Atlanto Hawks.

Pred srečanjem so o soočenju Schröderja in Dončića povprašali tudi nekatere člane obeh zasedb. Kratek in jedrnat je bil trener Lakersov JJ Redick. "To je odločitev lige, tako da glede tega nimam komentarja. Odločitev je bila njihova, vse je odvisno od njih," je dejal trener Lakersov. Malo bolj gostobeseden je bil trener Sacramenta Doug Christie, ki je dejal, da je hvaležen za boj in vnemo, ki ju Schröder kaže v klubu. "Dennis je pripravljen narediti vse. To nima nobene zveze z igranjem umazane igre. V takšnih položajih se moraš braniti, Dennis je del naše ekipe. Pika," pa je dejal Christie.

Cooper Flagg je bil junak Mavsov. Foto: Reuters

Dallas Mavericks so po dveh zaporednih porazih prišli do zmage s 113:105 proti Brooklyn Nets. V zaključku tekme je ključno vlogo odigral Cooper Flagg, ki je 1:32 s trojko za vodstvo s 112:102 bolj kot ne zapečatil usodo Netsov. Dallasov novinec je bil s 27 točkami tudi najboljši strelec svoje ekipe, pet točk manj je ob devetih asistencah prispeval Naji Marshall. Za Brooklyn, ki je izgubil 17 žog, je Michael Porter Jr. vknjižil 28 točk, od tega šest trojk, ujel je še devet odbitih žog.

Indiana prvič v sezoni do treh zaporednih zmag

Košarkarji Indiane Pacers so z 98:96 ugnali Boston Celtics in vendarle prišli do devete zmage v sezoni in tretje zaporedne, kar se je jim je zgodilo prvič v sezoni. Odločilen koš je sedem sekund pred koncem s floaterjem dosegel Pascal Siakam. Ta je bil z 21 točkami in osmimi skoki tudi najboljši strelec svoje ekipe. Payton Pritchard je za Boston prispeval 23 točk.

Po zadnjem porazu s kar 55 točkami razlike proti Charlotte Hornets so Utah Jazz odgovorili z zmago s 123:112 proti Cleveland Cavaliers. Keyonte George je ob zmagi dosegel 32 točk in devet asistenc, Darius Garland je za Cleveland prispeval 23 točk.

Toronto Raptors so po zmagi po podaljšku na prvem srečanju še drugič zapored gostili Philadelphio 76ers, ki pa se je tekmecu oddolžila za poraz in zmagala s 115:102. 76ers so že v prvem polčasu dosegli 80 točk, Toronto pa 51. Tyrese Maxey je bil s 33 točkami (6/9 za 3) prvi strelec svoje ekipe, v zasedbo sta po tekmi premora vrnila tudi Joel Embiid (27 točk, 8 skokov) in Paul George (15 točk). Immanuel Quickley je za Toronto dosegel 18 točk.

Za razliko od Lakersov pa so bili uspešni njihovi mestni tekmeci Los Angeles Clippers, ki so s 117:109 ugnali Charlotte Hornets. Kawhi Leonard je ob zmagi dosegel 35 točk, tri manj je ob desetih podeljenih asistencah prispeval James Harden.

