Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
26. 2. 2026,
17.53

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Siena Toskana Fabian Cancellara Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Četrtek, 26. 2. 2026, 17.53

1 ura, 7 minut

Strade Bianche

Posebna čast za Tadeja Pogačarja

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tadej Pogačar, Strade Bianche 2025 | Tadej Pogačar je lani na Strade Bianche prišel do tretje zmage, letos bo zato po njem poimenovan en od makadamskih sektorjev. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je lani na Strade Bianche prišel do tretje zmage, letos bo zato po njem poimenovan en od makadamskih sektorjev.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski superšampion Tadej Pogačar je letos deležen posebne časti v Toskani. Potem ko je lani na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche slavil svojo tretjo zmago, je letos na tej dirki dobil svoj sektor. S tem se bo pridružil švicarski kolesarski legendi Fabiu Cancellari, ki je sektor s svojim imenom dobil leta 2017. Cancellara in Pogačar sta edina trikratna zmagovalca te slovite dirke, letos pa lahko Slovenec s četrto zmago na njej postavi rekord.

Enodnevna klasična dirka Strade Bianche slovi po svojih makadamskih sektorjih, najpomembnejši med njimi pa so Monte Sante Marie, Colle Pinzuto in Le Tolfe. Potem ko je bil prvi poimenovan po trikratnem zmagovalcu preizkušnje Fabianu Cancellari (zmagal je v letih 2008, 2012 in 2016), od zdaj drugi sektor nosi ime Tadeja Pogačarja, zmagovalca preizkušnje v letih 2022, 2024 in 2025. Prav na sektorju Colle Pinzuto je Pogačar lani zlomil še zadnjega od izzivalcev, Britanca Toma Pidcocka, in se odpeljal tretji zmagi naproti.

Pogačarjev sektor je 2,4 kilometra dolg makadamski odsek, ki ga kolesarji zdaj prevozijo ​​dvakrat, saj je proga v zadnjih letih postala težja. Gre za enega od odločilnih delov trase, na katerem bi lahko Pogačar že naslednji konec tedna – jubilejna 20. izvedba bo v soboto, 7. marca – napadel rekordno četrto zmago, saj bo vodil izjemno močno ekipo UAE Team Emirates - XRG.

Junaki Strade Bianche takole proslavijo v Sieni. | Foto: Guliverimage Junaki Strade Bianche takole proslavijo v Sieni. Foto: Guliverimage

Čeprav je bila prva izvedba Strade Bianche šele leta 2007, je v profesionalnem kolesarstvu že dosegla status, ki se lahko primerja s petimi kolesarskimi spomeniki, najstarejšimi in najslavnejšimi enodnevnimi kolesarskimi dirkami: Milano – Sanremo, Liege – Bastogne – Liege, dirko po Flandriji, dirko Pariz – Roubaix in dirko po Lombardiji. Med osvojenimi spomeniki Pogačarju manjkata le dva, Milano – Sanremo in Pariz – Roubaix, ki se ga je lani lotil prvič v karieri in premoč priznal le Nizozemcu Mathieuu van der Poelu.  

Preberite še:

Mathieu van der Poel
Sportal Sezona se začenja: vsi čakajo prvi veliki spopad
Urška Žigart
Sportal Nova pogodba za Urško Žigart, ki bo sezono nadaljevala tam, kjer jo bo Pogačar začel
Tadej Pogačar
Sportal Pozor, kmalu odprtje predprijav za Pogi Challenge 2026
Siena Toskana Fabian Cancellara Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.