Posebna čast za Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski superšampion Tadej Pogačar je letos deležen posebne časti v Toskani. Potem ko je lani na spektakularni italijanski neoklasiki Strade Bianche slavil svojo tretjo zmago, je letos na tej dirki dobil svoj sektor. S tem se bo pridružil švicarski kolesarski legendi Fabiu Cancellari, ki je sektor s svojim imenom dobil leta 2017. Cancellara in Pogačar sta edina trikratna zmagovalca te slovite dirke, letos pa lahko Slovenec s četrto zmago na njej postavi rekord.

Enodnevna klasična dirka Strade Bianche slovi po svojih makadamskih sektorjih, najpomembnejši med njimi pa so Monte Sante Marie, Colle Pinzuto in Le Tolfe. Potem ko je bil prvi poimenovan po trikratnem zmagovalcu preizkušnje Fabianu Cancellari (zmagal je v letih 2008, 2012 in 2016), od zdaj drugi sektor nosi ime Tadeja Pogačarja, zmagovalca preizkušnje v letih 2022, 2024 in 2025. Prav na sektorju Colle Pinzuto je Pogačar lani zlomil še zadnjega od izzivalcev, Britanca Toma Pidcocka, in se odpeljal tretji zmagi naproti.

Pogačarjev sektor je 2,4 kilometra dolg makadamski odsek, ki ga kolesarji zdaj prevozijo ​​dvakrat, saj je proga v zadnjih letih postala težja. Gre za enega od odločilnih delov trase, na katerem bi lahko Pogačar že naslednji konec tedna – jubilejna 20. izvedba bo v soboto, 7. marca – napadel rekordno četrto zmago, saj bo vodil izjemno močno ekipo UAE Team Emirates - XRG.

Junaki Strade Bianche takole proslavijo v Sieni. Foto: Guliverimage

Čeprav je bila prva izvedba Strade Bianche šele leta 2007, je v profesionalnem kolesarstvu že dosegla status, ki se lahko primerja s petimi kolesarskimi spomeniki, najstarejšimi in najslavnejšimi enodnevnimi kolesarskimi dirkami: Milano – Sanremo, Liege – Bastogne – Liege, dirko po Flandriji, dirko Pariz – Roubaix in dirko po Lombardiji. Med osvojenimi spomeniki Pogačarju manjkata le dva, Milano – Sanremo in Pariz – Roubaix, ki se ga je lani lotil prvič v karieri in premoč priznal le Nizozemcu Mathieuu van der Poelu.

