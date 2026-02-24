Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Alenka Teran Košir

24. 2. 2026,
18.13

Tadej Pogačar Tadej Pogačar AG Insurance - Soudal Team Urška Žigart Strade Bianche

V dresu AG Insurance - Soudal tudi v sezoni 2027

Nova pogodba za Urško Žigart, ki bo sezono nadaljevala tam, kjer jo bo Pogačar začel

Urška Žigart | Urška Žigart je podaljšala pogodbo z belgijsko ekipo svetovne serije AG Insurance - Soudal najmanj do konca sezone 2027. | Foto Reuters

Urška Žigart je podaljšala pogodbo z belgijsko ekipo svetovne serije AG Insurance - Soudal najmanj do konca sezone 2027.

Foto: Reuters

Pri ženski kolesarski ekipi AG Insurance - Soudal so danes na novinarski konferenci predstavili del tekmovalnega programa za sezono 2026. Čas za bralce Sportala si je vzela tudi najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart, ki je sodelovanje z belgijsko ekipo svetovne serije podaljšala do konca leta 2027. 29-letno kolesarko iz Slovenske Bistrice naslednji tekmovalni izziv čaka prihodnji konec tedna, ko bo nastopila na priljubljeni italijanski makadamski klasiki Strade Bianche. Na isti dan (7. marec) in na isti lokaciji, v Sieni, bo svojo sezono začel tudi njen partner Tadej Pogačar. V planu sta tudi Vuelta in Giro, ki sta na sporedu maja oz. v začetku junija.

Devetindvajsetletna Urška Žigart bo po uspešni lanski sezoni, v kateri je nanizala vrsto vidnejših uvrstitev – peto mesto v skupnem seštevku Dirke po Švici, deveto na Dirki po Italiji, drugo mesto na Dirki po Romandiji in tretje na enodnevni preizkušnji Trofeo Tessile & Moda Donne – skušala narediti še korak dlje.

Najboljša slovenska profesionalna kolesarka, trenutno 37. na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, je sezono začela v Španiji, v začetku marca pa se seli na italijanske ceste.

Pogačar in Žigart sta lani na dirki Strade Bianche nosila steratno številko 1. | Foto: Guliverimage Pogačar in Žigart sta lani na dirki Strade Bianche nosila steratno številko 1. Foto: Guliverimage

"Moja naslednja dirka bo Strade Bianche 7. marca, takoj naslednji dan pa še manjša italijanska dirka Trofeo Oro in Euro ob Tirenskem morju," je povedala v intervjuju za Sportal, ki ga bomo objavili v prihodnjih dneh.

Nato jo 22. marca čaka še enodnevna dirka Giro dell'Appennino Donne pri Genovi, po tem pa najverjetneje odhaja na višinske priprave. "Ob vrnitvi na dirke bom verjetno za ogrevanje nastopila na manjši dirki v Chambéryju, nato pa me čaka Liege–Bastogne–Liege," je še dodala.

Dirko po Romandiji je končala na drugem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na etapnih dirkah. | Foto: AG Insurance - Soudal Dirko po Romandiji je končala na drugem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev na etapnih dirkah. Foto: AG Insurance - Soudal

Vuelta in Giro v dobrem mesecu dni

Že maja bosta na sporedu ženske kolesarske karavane prvi dve tritedenski dirki. Najprej Dirka po Španiji (3.–10. maj), za katero organizatorji trase še niso predstavili, konec meseca pa še Dirka po Italiji (30. maj–7. junij). Žigart računa, da bo nastopila na obeh.

Kaj pa Dirka po Franciji? Kolikšne so možnosti, da bi nastopila tudi na ženskem Touru (1. do 9. avgust), kjer bo naslov branila Francozinja Pauline Ferrand-Prévot?

"Bomo še videli, program smo zaenkrat sestavili samo za prvi del sezone. Je pa Tour letos zanimiv tudi zato, ker se zadnja etapa konča skoraj 'doma', v Nici. Vzpon na Col d'Eze prevozim skoraj na vsakem treningu (kolesarke ga bodo prečkale kar štirikrat, op. p.), zato bi bilo seveda lepo, če bi tam nastopila. A kot pravim – do tja je še dolga pot."

Na današnji novinarski konferenci so sporočili še, da je Žigart podaljšala sodelovanje z ekipo in bo tudi v sezoni 2027 nosila dres ekipe AG Insurance - Soudal. 

Daljši intervju z Urško Žigart bomo na Sportalu objavili v prihodnjih dneh.

