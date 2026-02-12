Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
12. 2. 2026,
16.01

Tadej Pogačar

Četrtek, 12. 2. 2026, 16.01

7 minut

Incident na treningu

Tadej Pogačar z vprašanjem za navijače: Počakate dve minuti ali mi v jezi pokažete sredinec?

Tadej Pogačar Komenda | Tadej Pogačar je z navijači delil zgodbo o neprijetnem dogodku na treningu v Španiji. | Foto Grega Valančič

Tadej Pogačar je z navijači delil zgodbo o neprijetnem dogodku na treningu v Španiji.

Foto: Grega Valančič

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se te dni na vzhodni obali Španije pripravlja na začetek sezone, je na Stravi, kjer ima več kot milijon sledilcev, delil zapis, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Potem ko je v sredo opravil več kot 130 kilometrov dolg trening s povprečno hitrostjo slabih 41 kilometrov na uro in ob tem na Stravi osvojil tudi enega od segmentov, je opisal neprijetno srečanje. 

"Če me srečate, ko se z nekom pogovarjam, in me prosite za fotografijo, jaz pa vas prosim, da počakate dve minuti, da zaključim pogovor – ali počakate dve minuti ali mi pokažete sredinec in v jezi odpeljete?"

Po njegovih besedah se incident ni končal zgolj z neprimerno gesto, saj naj bi spremljevalec osebe ob tem še vpil. "Dolg dan se je končal z izgubo mojega največjega navijača," je zapisal in dodal: "Mimogrede, rad imam vse vas. Tudi tiste, ki niste moji podporniki – dokler se ne obnašate kot razvajeni najstnik."

Foto:

Njegove besede so znova odprle razpravo o meji med dostopnostjo vrhunskih športnikov in spoštovanjem njihovega osebnega prostora, tudi med treningom.

"Ne moreš si vzeti 'čik pavze' vsakih nekaj minut"

Ko smo ga lani poleti v Komendi na novinarski konferenci pred kriterijsko dirko za Pokal Tadeja Pogačarja vprašali, ali pogreša anonimnost, je brez zadržkov priznal, da skoraj vsak dan.

"Po eni strani je zaradi tega težko, po drugi strani pa ravno obratno. Navijači ti včasih pomagajo, ko se želijo fotografirati s tabo, včasih s tem ne pomagajo. Včasih ti grejo na živce, včasih pa se rad ustaviš in poklepetaš. Dejstvo je, da večino časa, ki ga preživimo na kolesu, treniramo, delamo intervale in se mučimo. Na kolo ne gremo zato, da gledamo naokrog in uživamo, tako da dostikrat pride do situacije, ko te kdo želi ustaviti, ti pa tega ne moreš narediti, ker si ravno sredi dela. Dejstvo je, da si ne moreš vzeti 'čik pavze' vsakih nekaj minut," se je slikovito izrazil Pogačar.

Pogačar je željo po anonimnosti zelo konkretno pokazal avgusta lani, ko je na Dirki po Romandiji, kjer je kot navijač in gledalec spremljal nastop svoje zaročenke Urške Žigart, nosil celo dres z napisom: Prosim, ne motite.

Pogačar bo sezono odprl 7. marca na italijanski klasiki Strade Bianche, dirki, na kateri je slavil že trikrat, tudi lani po spektakularnem padcu v enem od ovinkov.

Tadej Pogačar
