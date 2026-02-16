Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
11.01

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 11.01

55 minut

"Raje vidim, da zmaga Pogačar kot Vingegaard." Dvakratni olimpijski prvak o svoji strasti do kolesarstva.

A. T. K.

Jordan Stolz | Ameriški hitrostni drsalec Jordan Stolz je velik navijač Tadeja Pogačarja. | Foto Reuters

Ameriški hitrostni drsalec Jordan Stolz je velik navijač Tadeja Pogačarja.

Foto: Reuters

21-letni Američan Jordan Stolz je ena največjih zvezd letošnjih zimskih olimpijskih iger. Hitrostni drsalec je dominiral na preizkušnji na tisoč in pozneje še na 500 metrov. Medtem ko piše zgodovino v hitrostnem drsanju, sanja celo o profesionalni kolesarski karieri.

Sportal Jordan Stolz še do druge zlate kolajne v hitrostnem drsanju

Ameriški hitrostni drsalec Jordan Stolz ni zgolj običajen ljubitelj kolesarstva, temveč pravi kolesarski fanatik. V pogovoru za belgijski Knack je priznal, da redno spremlja kolesarsko karavano in ima zelo jasnega favorita: prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja.

"Njegov način dirkanja se mi zdi čudovit. Vedno je spektakularen in veliko napada," je dejal o Slovencu, ki bo sezono začel 7. marca na italijanski dirki Strade Bianche. "Raje vidim, da zmaga Pogačar kot Jonas Vingegaard," je šestkratni svetovni in dvakratni olimpijski prvak iz West Benda v Wisconsinu dal jasno vedeti, za koga bo stiskal pesti na Dirki po Franciji.

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kolesarstvo ni le njegova strast, ampak ključni del njegove fizične priprave. Večinoma trenira sam ali z lokalnimi športniki, pri čemer kombinira sprint intervale z dolgimi vzdržljivostnimi vožnjami. Lani je opravil svojo najdaljšo vožnjo. Kar šest ur in pol je vrtel pedala po okolici Park Cityja v Utahu in sproti nanizal kar štiri tisoč višinskih metrov.

Hitrostno drsanje zahteva eksplozivno moč, kolesarstvo pa vzdržljivost. Stolz verjame, da lahko združi oboje, ne da bi izgubil hitrost na ledu. "Na kolesu lahko treniram vzdržljivost in še vedno ostanem eksploziven. Ko se približa sezona drsanja, zmanjšam dolge vožnje," je povedal Američan, ki upa, da bo nekega dne postal profesionalni kolesar, čeprav priznava, da ga čaka še veliko dela.

Ko se kot kolesar primerja s Pogačarjem, pravi, da mu pri njegovih (Pogačarjevih) vatih v coni 2 niti približno ne pride blizu, a če bi sprintala drug proti drugemu, bi bila to povsem druga zgodba.

