Tadej Pogačar presenetil z novo barvo las

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki se pripravlja na začetek nove sezone, je na Instagramu s serijo fotografij presenetil z novo pričesko oziroma novo barvo las v slogu raperja Eminema.

"Slim Shady me je uvedel v hip hop. Ko sem bil star 12 let, sem imel na svoji glasbeni napravi naloženih okoli 200 pesmi. Vse od Eminema. Od takrat sem odkril ljubezen do rapa in hip hopa. Zdaj so na moji playlisti večinoma slovenski raperji," je na Instagramu ob fotografijah z novo pričesko zapisal Pogačar. "Samo zanimivost, nič več. Uživajte v diaprojekciji," je ob simbolu, ki se smeji od smeha še dodal slovenski kolesar.

Pogačar bo sezono odprl 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago.

