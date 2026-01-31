Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
31. 1. 2026,
17.11

Tadej Pogačar

Sobota, 31. 1. 2026, 17.11

Tadej Pogačar presenetil z novo barvo las

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar bo novo sezono odprl v začetku marca. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar bo novo sezono odprl v začetku marca.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki se pripravlja na začetek nove sezone, je na Instagramu s serijo fotografij presenetil z novo pričesko oziroma novo barvo las v slogu raperja Eminema.

"Slim Shady me je uvedel v hip hop. Ko sem bil star 12 let, sem imel na svoji glasbeni napravi naloženih okoli 200 pesmi. Vse od Eminema. Od takrat sem odkril ljubezen do rapa in hip hopa. Zdaj so na moji playlisti večinoma slovenski raperji," je na Instagramu ob fotografijah z novo pričesko zapisal Pogačar.  "Samo zanimivost, nič več. Uživajte v diaprojekciji," je ob simbolu, ki se smeji od smeha še dodal slovenski kolesar.

Pogačar bo sezono odprl 7. marca na toskanskih makadamskih cestah v Sieni (Strade Bianche), kjer bo lovil rekordno četrto zmago.

