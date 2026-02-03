Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Idrijčan razkril program

Jan Tratnik se vrača na dirko Po Sloveniji

Jan Tratnik | Jan Tratnik se po letu 2022 vrača na dirko Po Sloveniji. Bo z njim prišel tudi Primož Roglič? | Foto Guliverimage

Jan Tratnik se po letu 2022 vrača na dirko Po Sloveniji. Bo z njim prišel tudi Primož Roglič?

Foto: Guliverimage

Izkušeni slovenski kolesarski as Jan Tratnik je na družbenem omrežju Instagram razkril svoj program dirk za prvo polovico sezone 2026. Kaže, da bomo 35-letnega Idrijčana junija videli tudi na 32. dirki Po Sloveniji. Se bo z njim na slovensko pentljo vrnil tudi njegov kolega iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe Primož Roglič?

Remco Evenepoel
Sportal "Evenepoel ima lahko v kolesarstvu enak vpliv kot Verstappen v formuli 1"

Jan Tratnik bo sezono odprl 14. februarja na enodnevni portugalski dirki Figueira Championship Classic. Nato bo tudi od 18. do 22. februarja dirkal na Portugalskem, na Dirki po Algarveju, sledi selitev v Italijo, kjer se bo udeležil dirke od Tirenskega do Jadranskega morja (od 9. do 15. marca).

V programu ima nato spomladanske klasike E3 Saxo (27. marca), Dirko čez Flandrijo (1. aprila), spomenik Dirko po Flandriji (5. aprila), Amstel Gold (19. aprila) ter še en spomenik, Liege–Bastogne–Liege (26. aprila).

Na prvem grand touru sezone, majski Dirki po Italiji (od 8. do 31. maja), Tratnika očitno letos ne bo, zato pa sporoča, da se bo od 17. do 21. junija udeležil 32. dirke Po Sloveniji. Na slovenski pentlji je Idrijčan nazadnje dirkal leta 2022 še kot član Bahrain Victoriousa, letošnja potrditev udeležbe pa morda nakazuje tudi vrnitev Primoža Rogliča, a se slovenska dirka terminsko pokriva z Dirko po Švici (od 17. do 21. junija), ki je ena redkih prestižnejših enotedenskih preizkušenj, ki jih sloviti Zasavec v svoji karieri še ni osvojil.

Tratnik naj bi bil letos pomočnik Belgijca Remca Evenepoela na Dirki po Franciji (od 4. do 26. julija), še prej pa si želi na slovenskem državnem prvenstvu napasti naslov prvaka v vožnji na čas (26. junija).

