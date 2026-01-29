Mini domača delavnica v 48 urah: od kaosa do reda

Vodič za mini domačo delavnico v enem koncu tedna: načrt, shranjevanje, osnovna orodja in stroji ter triki, da bo prostor vedno urejen.

Ko mi nekdo reče: "Saj nimam prostora za delavnico," se samo nasmehnem. Ker vem, kaj to zares pomeni. Tudi jaz sem bil tam.

Orodje v treh različnih škatlah, vijaki v kozarcih od kumaric, polnilniki po stanovanju, meter pa izgubljen, ko ga najbolj potrebuješ.

Ko sem moral za preprosto opravilo (npr. obešanje slik na stene) najprej porabiti 20 minut, da sem našel vse, kar potrebujem, sem si rekel: "Dovolj. Delavnica ni luksuz. Delavnica je sistem."

In dobra novica: mini domačo delavnico si lahko urediš v enem koncu tedna – tudi če imaš na voljo le kotiček v garaži, kleti ali kar na balkonu (da, tudi tam se da, če pametno razmisliš).

Spodaj je moj preverjeni načrt za dva dni – brez zapletanja, s praktičnimi rešitvami. Moje pravilo: najprej uredim shranjevanje, šele nato dodajam stroje. Brez reda bo tudi najboljša žaga samo še ena stvar, ki jo boš iskal.

Oprema za shranjevanje: hrbtenica vsake delavnice

Če bi delavnica bila kuhinja, bi to hrbtenico sestavljali hladilnik, omare in predali. Brez njih ne gre.

1) Stenski sistem

To je največji vau učinek za malo denarja. Na steno pritrdiš preprosto perforirano ploščo (pegboard) ali sistem letev. Potem lahko orodje preprosto obesiš – tako je vidno, vedno na istem mestu, zavzame pa res minimalno prostora.

Moj dodatni nasvet je, da najprej obesiš pogosto uporabljeno orodje.

2) Police, regali, omarice

Ko zmanjka prostora na steni, pridejo na vrsto police, regali in omarice. To je območje za vse, kar potrebuješ občasno. Sem spadajo:

škatle z materialom in rezervnimi deli,

barve, laki in razpršila,

električni podaljški in kabli,

potrošni material, ki ga želiš imeti pri roki, a ne na očeh.

Iz prakse: kovinski regali so skoraj vedno boljša izbira – zdržijo težo, niso občutljivi na vlago in jih lahko brez slabe vesti preurejaš. Za občutljivejše stvari pa so odlične zaprte omarice, ki jih zaščitijo pred prahom in vlago.

Pa še, čisto iskreno, če imate prostor za mini delavnico zgolj v stanovanju, v predsobi, na balkonu ali kateremkoli drugem vidnem mestu, so zaprte omarice najelegantnejša in stilska izbira, s katero se bo verjetno strinjala tudi vaša draga.

3) Organizatorji za drobnarije

Drobnarija je tihi saboter vsake delavnice. Vijaki, vložki in matice imajo neverjetno sposobnost, da izginejo ravno takrat, ko jih najbolj potrebuješ.

Rešitev je preprosta, a nujna:

predalniki in organizatorji z razdelki , kjer ima vsaka stvar svoje stalno mesto,

, kjer ima vsaka stvar svoje stalno mesto, prozorne škatle, da že na prvi pogled vidiš, kaj imaš in česa zmanjkuje.

Praktičen nasvet: predalčke označuj po namenu uporabe, ne le po dimenzijah. Namesto 4 × 40 raje napiši "les – montaže", "ploščice – distančniki" ali "elektrika – sponke". Tako boš pravo stvar našel tudi čez pol leta.

Foto: Bauhaus

Orodja in stroji: kaj res potrebuješ za dober začetek

Če bi moral izbrati en komplet za 80 odstotkov domačih projektov, bi bil to ta:

Osnovna ročna orodja

To so "vilice in nož" domače delavnice:

merilni trak (5 m), marker, kotnik,

set izvijačev,

kladivo,

nož z lomljivim rezilom (olfa),

vodna tehtnica,

nastavljivi ključi in

komplet imbus ključev.

Če bi delavnica imela kralja, je to akumulatorski vrtalnik/vijačnik, ki je nepogrešljiv za številna hišna opravila, kot so:

vijačenje pohištva,

vrtanje v les ali kovino ter z ustreznimi svedri tudi v trši zid.

Uporaba drugih strojev pa je močno odvisna od tvojih projektov in preferenc. Najpogosteje se v domačih delavnicah uporabljajo:

žage (vbodne ali krožne) za razrez lesa in plošč,

(vbodne ali krožne) za razrez lesa in plošč, brusilniki (ekscentrični ali vibracijski) za lep zaključek površin,

(ekscentrični ali vibracijski) za lep zaključek površin, multifunkcijska orodja za rezanje, prilagajanje in delo v kotih,

za rezanje, prilagajanje in delo v kotih, industrijski sesalniki za sprotno čiščenje prahu in odrezkov.

Pri kakršnemkoli delu doma imam še eno osnovno pravilo: najprej poskrbi zase, šele potem za projekt. Večina poškodb namreč ne nastane pri zahtevnih opravilih, temveč pri rutinskih delih, ko si preveč sproščen ali v naglici.

Zato je osnovna zaščitna oprema nekaj, kar mora biti vedno pri roki – ne nekje na polici, ampak tam, kjer jo dejansko uporabiš:

zaščitna očala ,

, delovne rokavice za boljši oprijem in zaščito,

za boljši oprijem in zaščito, glušniki ali čepki , še posebej pri žaganju in brušenju,

, še posebej pri žaganju in brušenju, maska proti prahu , ki pride prav pogosteje, kot si misliš,

, ki pride prav pogosteje, kot si misliš, dobra delovna osvetlitev, da vidiš, kaj delaš.

Foto: Bauhaus

Načrt za konec tedna

Sobota dopoldne:

Na kup daj vse, kar že imaš za domačo delavnico (da, tudi tisto škatlo iz 2018, polno raznoraznih drobnarij). Določi in izmeri prostor, ki ga imaš na voljo. Skiciraj si čisto preprost načrt.

Sobota popoldne:

Čas je za nakupovanje in sestavljanje – na steno daj perforirane plošče ali letve in postavi regal, če ga še nimaš. Če gre vse po načrtu, boš ob koncu dneva prvič videl, da nekaj nastaja. To je pomemben trenutek.

Nedelja dopoldne:

Sledi organizacija. Orodje razvrstim v tri območja:

Območje A (pri roki): pogosta uporaba (vijačnik, izvijači, meter).

pogosta uporaba (vijačnik, izvijači, meter). Območje B (v bližini): občasno (žage, brusilnik, spone).

občasno (žage, brusilnik, spone). Območje C (na regal): redko (rezervni kabli, sezonske stvari).

Dodajte tudi nalepke. Ne zaradi estetike – zaradi živcev.

Nedelja popoldne:

Ko je delavnica postavljena, jo nujno testiraj.

Najboljša domača delavnica ni tista, ki je največja. Najboljša je tista, ki jo dejansko uporabljaš. In ko boš naslednjič potreboval izvijač, ga boš našel v treh sekundah. Takrat boš vedel, da si naredil pravo stvar.

Na koncu pa še to: vse, kar potrebuješ za postavitev mini domače delavnice – od shranjevalnih sistemov do ročnega orodja in strojev –, najdeš na enem mestu v BAUHAUS . Obišči poslovalnico ali spletno stran in si sestavi delavnico po meri svojih projektov.

Naročnik oglasnega sporočila je BAUHAUS.