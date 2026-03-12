Na lestvici najbogatejših na svetu še vedno prednjačijo moški, le 14 odstotkov predstavljajo ženske. S 134 milijardami dolarjev (116 milijard evrov) je prva na lestvici najbogatejših žensk dedinja trgovske verige Walmart Alice Walton, sledita ji dedinja kozmetičnega imperija L'Oréal Francoise Bettencourt Meyers in vdova industrialista Davida Kocha. Nekatere milijarderke so podedovale bogastvo ali obogatele po ločitvi, nekatere so uspešne poslovne ženske, na lestvici pa so tudi glasbenice, na primer Rihanna in Taylor Swift.

Od 3.428 milijarderjev na svetu je samo 14 odstotkov žensk, to je 481, poroča Forbes, ki je predstavil novo lestvico najbogatejših žensk na svetu. Katere so torej najbogatejše ženske na svetu in kakšno vrednost premoženja jim pripisujejo?

1. Alice Walton (134 milijard dolarjev, stara 76 let)

Že drugo leto je najbogatejša ženska na svetu Alice Walton, dedinja trgovskega velikana Walmart. Edina hči ustanovitelja podjetja Sama Waltona (umrl leta 1992) je svoje premoženje v zadnjem letu povečala za 33 milijard dolarjev (dobrih 28 milijard evrov), saj so delnice trgovske verige Walmart zrasle za 30 odstotkov.

Premoženje Alice Walton je ocenjeno na 134 milijard dolarjev. Foto: Reuters

2. Francoise Bettencourt Meyers (sto milijard, stara 72 let)

Vnukinja ustanovitelja podjetja L'Oréal je svoje premoženje v zadnjem letu povečala za približno 18,4 milijarde dolarjev (16 milijard evrov), saj so delnice družinskega kozmetičnega velikana zrasle za 13 odstotkov.

Francoise Bettencourt Meyers Foto: Reuters

3. Julia Koch (81,2 milijarde, stara 63 let)

Vdova industrialista Davida Kocha (umrl leta 2019) ima v lasti 42-odstotni delež podjetja Koch, Inc. Oktobra je skupaj s svojimi tremi otroki kupila desetodstotni delež ameriške nogometne ekipe New York Giants.

Julia in David Koch Foto: Guliverimage

4. Iris Fontbona (52,6 milijarde, stara 83 let)

Čilska vdova rudarskega magnata Andrónica Lukšića, poslovneža hrvaških korenin, je stara 83 let, njeno premoženje pa se je v zadnjem letu povečalo za 24,5 milijarde dolarjev (21 milijard evrov), predvsem zaradi rekordno visokih cen bakra.

5. Jacqueline Mars (49,1 milijarde, stara 86 let)

Dedinja svetovne proizvajalke čokoladic in hrane Mars je v zadnjem letu svoje premoženje povečala za približno 6,5 milijarde dolarjev (dobrih pet milijard evrov). Podjetje je najbolj znano po prigrizkih, kot so M&M's, Pringles in Combos, je pa tudi eden največjih igralcev na področju hrane za male živali.

Jacqueline Mars Foto: Matic Tomšič / Reuters

6. Rafaela Aponte-Diamant (44,5 milijarde, stara 80 let)

Vodi podjetje Mediterranean Shipping Company, ki ga je soustanovila s svojim možem Gianluigijem. Prvo ladjo sta financirala s posojilom za 200 tisoč dolarjev (173 tisoč evrov), v devetih letih pa je zgradila floto 17 plovil. Danes se podjetje ukvarja s križarjenji, logistiko in upravljanjem pristanišč. Lani je MSC skupaj z družbo BlackRock kupil portfelj 43 pristanišč od hongkonškega milijarderja Li Ka-shing-a.

7. Savitri Jindal (39,1 milijarde, stara 75 let)

Najbogatejša ženska v Indiji je Savitri Jindal, predsednica konglomerata O. P. Jindal Group, ki ga je ustanovil njen pokojni mož O. P. Jindal. Ta je umrl v helikopterski nesreči leta 2005. Njeni štirje sinovi danes vodijo različne enote podjetja.

8. Miriam Adelson (37,5 milijarde, stara 80 let)

Vdova igralniškega mogotca Sheldona Adelsona je v preteklem letu povečala svoje premoženje za 5,4 milijarde dolarjev (4,6 milijarde evrov), saj so delnice podjetja zrasle za 28 odstotkov.

Miriam Adelson Foto: Reuters

Je dolgoletna donatorka republikanske stranke in velja za eno največjih finančnih podpornic predsednika Donalda Trumpa. Ta ji je leta 2018 podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v ZDA.

Miriam Adelson in Donald Trump Foto: Guliverimage

9. Abigail Johnson (33,2 milijarde, stara 64 let)

64-letna Johnson je skoraj desetletje vodila podjetje Fidelity Investments, ki ga je leta 1946 ustanovil njen dedek Edward Johnson II.

Abigail Johnson Foto: Profimedia

10. Zheng Shuliang (33,2 milijarde, stara 80 let)

Zheng je podpredsednica China Hongqiao Group, enega največjih proizvajalcev aluminija na svetu. Podjetje je leta 1994 ustanovil njen pokojni mož Zhang Shiping, danes pa ga vodi njun sin Zhang. Hongqiao zaposluje več kot 52 tisoč ljudi.

Forbes je na lestvico med drugim uvrstil tudi pevke Beyonce in Rihanno (njuno premoženje je ocenjeno na eno milijardo dolarjev oz. 860 tisoč milijonov evrov), Taylor Swift (dve milijardi dolarjev oz. 1,7 milijarde evrov) in nekdanjo ženo Billa Gatesa (30,3 milijarde dolarjev oz. 26 milijard evrov). Melinda French Gates Foto: Guliverimage