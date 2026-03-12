Tina Maze sledilce presenetila s fotografijo iz otroštva

Najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze je s sledilci delila fotografijo iz svojega otroštva in z njo navdušila.

Legendarna slovenska smučarka Tina Maze je na družbenih omrežjih delila prisrčno fotografijo iz svojega otroštva, ko je že kot mladinka trenirala na belih strminah. Na njej Maze najverjetneje v svojih najstniških letih sedi na leseni klopi na enem izmed smučišč, saj so za njo vidne bele strmine. Ob fotografiji naša najboljša alpska smučarka ni razkrila, koliko let je imela v času, ko je ta nastala, kljub temu pa ji je pripela opis: "Jaz, mlada jaz" ("Me, young me!").

Številni sledilci in tudi nekateri znani Slovenci so bili nad fotografijo danes 42-letne Maze navdušeni in so pod njo zapisali veliko pozitivnih komentarjev. Nekateri so na fotografiji najboljše slovenske smučarke prepoznali podobnost z njeno hčerko Anouk ter pohvalili Tinino lepoto.

Tina Maze se je rodila 2. maja 1983 v Slovenj Gradcu, prihaja pa iz Črne na Koroškem. Naša najboljša alpska smučarka je že pri petnajstih letih debitirala v svetovnem pokalu. Poleg tega je Korošica ena izmed šestih smučark, ki so zmagale v vseh petih disciplinah, in ena od zgolj treh, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni.

Maze je v svoji smučarski karieri osvojila tudi dve zlati medalji na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju, dve srebrni medalji na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru, v sezoni 2012/13 pa je postala skupna zmagovalka svetovnega pokala, ko je osvojila še do danes rekordnih 2.414 točk. V svoji zbirki dosežkov ima tudi štiri naslove svetovne prvakinje (skupno pa devet medalj s svetovnih prvenstev) in 26 zmag v svetovnem pokalu. Svojo vrhunsko športno kariero je Maze zaključila leta 2017, šestkrat pa je bila izbrana tudi za slovensko športnico leta.

Preberite tudi: