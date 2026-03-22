V živo: Nova izjemna predstava Parisa, padla odločitev pri vrhu skupnega seštevka

Na zadnjem moškem superveleslalomu sezone Slovenci nimamo svojega predstavnika, bitka za mali kristalni globus pa je tudi že odločena. Najboljši smučar sezone v tej disciplini je švicarski as Marco Odermatt, tudi že skupni zmagovalec svetovnega pokala. Odprt je ostal boj za preostali dve mesti na zmagovalnem odru, ki sta si jih z današnjim nastopom zagotovila Avstrijca Vincent Kriechmayr in Raphael Haaser. Nova zmaga se nasmiha Dominiku Parisu.

Marco Odermatt je že skupni zmagovalec svetovnega pokala, včeraj je v Kvitfjellu dvignil tudi mali kristalni globus za zmago v smukaškem seštevku, danes bo še enega zaradi superveleslalomske prevlade. V seštevku te discipline ga ne more prehiteti nihče, zanimiva pa utegne biti bitka za stopničke. Drugi je bil pred zadnjo tekmo sezone Avstrijec Vincent Kriechmayr z 267 točkami, sledila sta mu rojaka Stefan Babinsky (243) in Raphael Haaser (241), peti pa je bil Italijan Giovanni Franzoni (240).

Marco Odermatt je postal še skupni zmagovalec superveleslalomskega seštevka. Foto: Reuters