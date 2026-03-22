Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Nedelja,
22. 3. 2026,
12.32

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Marco Odermatt superveleslalom Kvitfjell alpsko smučanje

Nedelja, 22. 3. 2026, 12.32

0 minut

Alpsko smučanje, Kvitfjell, finale svetovnega pokala, superveleslalom (m)

V živo: Nova izjemna predstava Parisa, padla odločitev pri vrhu skupnega seštevka

Avtorji:
S. K., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Dominik Paris, Kvitfjell | Dominik Paris je po sobotni smukaški zmagi v Kvitfjellu odlično opravil tudi s superveleslalomom. | Foto Guliverimage

Dominik Paris je po sobotni smukaški zmagi v Kvitfjellu odlično opravil tudi s superveleslalomom.

Foto: Guliverimage

Na zadnjem moškem superveleslalomu sezone Slovenci nimamo svojega predstavnika, bitka za mali kristalni globus pa je tudi že odločena. Najboljši smučar sezone v tej disciplini je švicarski as Marco Odermatt, tudi že skupni zmagovalec svetovnega pokala. Odprt je ostal boj za preostali dve mesti na zmagovalnem odru, ki sta si jih z današnjim nastopom zagotovila Avstrijca Vincent Kriechmayr in Raphael Haaser. Nova zmaga se nasmiha Dominiku Parisu.

Miha Hrobat
Sportal Za odličnim Hrobatom zaostal tudi Odermatt, prestižna zmaga Parisu

Marco Odermatt je že skupni zmagovalec svetovnega pokala, včeraj je v Kvitfjellu dvignil tudi mali kristalni globus za zmago v smukaškem seštevku, danes bo še enega zaradi superveleslalomske prevlade. V seštevku te discipline ga ne more prehiteti nihče, zanimiva pa utegne biti bitka za stopničke. Drugi je bil pred zadnjo tekmo sezone Avstrijec Vincent Kriechmayr z 267 točkami, sledila sta mu rojaka Stefan Babinsky (243) in Raphael Haaser (241), peti pa je bil Italijan Giovanni Franzoni (240).

Marco Odermatt je postal še skupni zmagovalec superveleslalomskega seštevka.

Kvitfjell, superveleslalom:

1. Dominik Paris (Ita) 1:26,81
2. Vincent Kriechmayr (Avt) +0,07
3. Raphael Haaser (Avt) +0,38
4. Alexis Money (Švi) +0,66
5. Giovanni Franzoni (Ita) +0,86
6. Stefan Rogentin (Švi) +0,93
7. Fredrik Möller (Nor) +1,09
8. Marco Schwarz (Avt) +1,25
9. Mattia Casse (Ita) +1,42
10. Franjo von Allmen (Švi) +1,73

Štartna lista:

1. Lukas Feurstein (Avt)
2. Alexis Money (Švi)
3. Christof Innerhofer (Ita)
4. Fredrik Möller (Nor)
5. Mattia Casse (Ita)
6. Giovanni Franzoni (Ita)
7. Raphael Haaser (Avt)
8. Marco Schwarz (Avt)
9. Vincent Kriechmayr (Avt)
10. Stefan Babinsky (Avt)
11. Franjo von Allmen (Švi)
12. Jan Zabystran (Češ)
13. Dominik Paris (Ita)
14. Stefan Rogentin (Švi)
15. Marco Odermatt (Švi)
16. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
17. Nils Allegre (Fra)
18. Guglielmo Bosca (Ita)
19. Daniel Hemetsberger (Avt)
20. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)
21. Mathieu Bailet (Fra)
22. Cameron Alexander (Kan)
23. James Crawford (Kan)
24. River Radamus (ZDA)
25. Simon Jocher (Nem)
26. Victor Haghighat (Fra)

Marco Odermatt superveleslalom Kvitfjell alpsko smučanje
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

