Na seznamu novopečenih tekmovalnih upokojencev v alpskem smučanju je novo ime. Dobitnik srebrne medalje na svetovnem prvenstvu v smuku leta 2021, Nemec Andreas Sander, končuje kariero zaradi bolezni, zaradi katere v zadnjih dveh letih ni mogel tekmovati, poroča tiskovna agencija dpa.

Šestintridesetletni Sander si je že leta 2024 vzel tekmovalni premor, potem ko so mu diagnosticirali mitohondrijsko disfunkcijo, celično bolezen, ki povzroča utrujenost, ker mitohondriji, ki zagotavljajo večino energije telesu, ne delujejo pravilno.

"Po bolezni sem poskusil vse, da bi se spet ukvarjal z vrhunskim športom. V vsakdanjem življenju se počutim bolje, vendar moj cilj tekmovati na ravni svetovnega pokala še vedno ni dosegljiv. Zato sem se odločil, da dokončno končam kariero," je Sander dejal v izjavi nemške smučarske zveze, objavljeni v sredo.

Sander je dejal, da je ponosen na svojo kariero, ki jo je zaznamovala medalja na svetovnem prvenstvu. Od prvenca leta 2008 je tekmoval na 197 tekmah svetovnega pokala in se dvakrat povzpel na stopničke. Obe uvrstitvi na zmagovalni oder sta iz leta 2023, ko je bil drugi na tekmi v superveleslalomu v Aspnu in tretji na finalnem smuku sezone v Soldeu.

Sander se bo uradno poslovil na prihajajočem nemškem državnem prvenstvu. Dejal je, da se bo zdaj osredotočil na svoje zdravje, vendar želi ostati še naprej povezan s športom.

