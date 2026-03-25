Norvežan Timon Haugan je zmagovalec zadnjega slaloma in hkrati zadnje tekme v tej sezoni svetovnega pokala, ki se je odvila v Hafjellu. Z osmim mestom in po odstopu Brazilca Lucasa Pinheira Braathena je slalomski kristalni globus potrdil Norvežan Atle Lie McGrath, ki so ga po uspehu premagala čustva. Slovencev na zadnji tekmi sezone 2025/26 ni bilo.

S slalomom se je v Hafjellu končala sezona za alpske smučarje. Na zadnji tekmi se je zmage veselil domačin Timon Haugan, ki je bil po prvi vožnji tretji, v drugo pa je še nekaj dodal in bil na koncu najboljši. 44 stotink je za njim zaostal Švicar Loic Meillard, ki je po prvi vožnji vodil. Tretje mesto je osvojil Finec Eduard Hallberg (+1,03).

Timon Haugan je dobil zadnjo tekmo v sezoni. Foto: Guliverimage

Na zadnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev je padla odločitev še o zadnjem malem kristalnem globusu. Velikega za skupno zmago v sezoni 2025/26 je že pred časom potrdil švicarski superšampion Marco Odermatt, ki pa slaloma ne vozi. Bitka za slalomsko krono pa je bila letos napeta vse do konca in je epilog dobila šele po 11 tekmah.

Vodstvo v slalomskem seštevku je z osmim mestom uspelo zadržati Norvežanu Atleju Lieju McGrathu, ki je v tej sezoni trikrat zmagal. Danes je bil osmi (+1,79), po odstopu do te tekme najbližjega zasledovalca Lucasa Pinheira Braathena pa je postalo jasno, da je mali globus njegov. McGrath, ki je na olimpijskih igrah po vodstvu v prvi vožnji v finalu odstopil, ob tem pa se soočil še z izgubo dedka, na koncu ni mogel zadržati čustev, "tolažil" ga je tudi brazilski kolega.

McGrath je na koncu v slalomskem seštevku osvojil 584 točk, drugo mesto je pripadlo Francozu Clementu Noelu (520), Pinheiro Braathen pa je bil tretji (511).

Na zadnji tekmi sezone ni bilo slovenskih predstavnikov.