Ozadje zgodovinske fotografije skakalne dinastije Prevc, ki je obkrožila splet

Med letošnjimi olimpijskimi igrami je po spletu znova zaokrožila fotografija iz leta 2010, ki danes deluje skoraj preroško. Na njej so takrat petletna Nika Prevc in njeni starejši bratje, 10-letni Domen, 14-letni Cene in 17-letni Peter, zbrani na kavču domače dnevne sobe in to v skakalni preži. Avtor fotografije, ki je postala prava viralna uspešnica, je fotograf Gorazd Kavčič, ki nas je popeljal skozi ozadje nastajanja zdaj že zgodovinskega kadra.

Fotografija je nastala na materinski dan leta 2010 v Dolenji vasi, pri družini Prevc. Danes ima poseben simbolni pomen, saj so na njej sorojenci, ki so vsi dobitniki olimpijske medalje (ali celo več njih) v smučarskih skokih. Takrat je bil najstarejši, 17-letni Peter Prevc, že del svetovnega pokala, nastopil je tudi na olimpijskih igrah v Vancouvru, kar je bil tudi glavni razlog obiska fotografa in novinarke Ane Hartman (danes Šubic).

"Pogovor smo začeli v kuhinji, za jedilno mizo, in spomnim se, da so bili vsi precej redkobesedni, tudi Peter. Zanj so bile medijske obveznosti takrat še nekaj novega in ga povsem razumem," se srečanja izpred 16 let spominja fotograf Gorazd Kavčič.

Zgodovinski skakalni kader na domačem kavču

Fotograf Gorazd Kavčič Foto: Luka Dakskobler Po opravljenem intervjuju se je domislil, da starejše štiri otroke, poleg Petra še takrat 14-letnega Ceneta, 10-letnega Domna in petletno Niko povabi na fotografiranje v dnevno sobo.

"Želel sem posneti fotografijo, ki bi pokazala njihovo skupno točko – skoke. Petru sem predlagal, naj prevzame vlogo mentorja, kot da mlajšim razlaga, kako se pravilno zapeljati na mizo skakalnice. Nika naj bo na sredini, vsi skupaj pa v nizki preži, kot pravi mali skakalci," pripoveduje fotograf.

Vzdušje je bilo sproščeno, še posebej razigrana je bila Nika, ki se na fotografiji široko smeji. "Rekel sem jim, naj ne gledajo v objektiv, da bo prizor čim bolj naraven. In ravno ta spontanost je, mislim, naredila fotografijo tako posebno."

Tisti dan je Kavčič posnel še več družinskih trenutkov – starša Julijano in Dareta z najmlajšo Emo, ki se je kasneje odločila za balet, ter celotno družino med igranjem družabne igre.

A prav fotografija mladih skakalcev na kavču je sčasoma postala simbol skakalne dinastije. Danes deluje skoraj neverjetno, da imajo vsi člani družine, ki so se posvetili skokom, olimpijsko medaljo.

Družina Prevc kot vzor podpiranja družine

"Fotografijo sem družini tudi podaril. Vedno mi je bilo všeč, kako osredotočeni so bili na šport. Starša sta otroke pri tem zelo podpirala, oče je razlagal, kako jih je večkrat na dan vozil na treninge v Kranj. Res krasna družina, vzor, kako podpirati otroke pri uresničevanju sanj," pravi Kavčič, ki si ob nastanku posnetka ni mogel predstavljati, kakšno zgodovinsko težo bo fotografija z leti pridobila.

"Kader mi je bil všeč že takrat, a da bodo vsi otroci na njej nekoč olimpijci z medaljami? Tega si res nisem znal predstavljati. Že to, da so se vsi tako resno ukvarjali s skoki, je bilo nekaj posebnega," pravi naš sogovornik, ki je omenjeno fotografijo posnel za časopis Gorenjski glas, danes pa z objektivom ustvarja športni portal Rezultat.si, kjer spremlja lokalne športne zgodbe.

Foto: Aleš Fevžer

Kroženje po spletu in po svetu

Fotografija družine Prevc od takrat redno kroži po spletu, v letošnji sezoni pa še posebej pogosto, predvsem zaradi izjemnih dosežkov Domna in Nike. "Vedno je zaokrožila, ko je kdo od bratov izstopal, letos pa še toliko bolj, med novoletno turnejo in olimpijskimi igrami," dodaja.

Ob tem je odprl tudi vprašanje avtorskih pravic. "V Sloveniji se še vedno pogosto zgodi, da nekdo fotografijo preprosto vzame s Facebooka in jo objavi brez preverjanja avtorja ali dovoljenja. V tujini pa je zgodba precej drugačna, tam avtorske pravice spoštujejo bistveno bolj, časopisi pa so objavo fotografije tudi plačali."

