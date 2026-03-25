Mikaela Shiffrin v solzah potrdila veliki kristalni globus

Alpske smučarke so z današnjim veleslalomom v Hafjellu sklenile sezono 2025/26. Na zadnji tekmi je zmagala Kanadčanka Valerie Grenier, že pred to pa si je slalomski globus zagotovila Avstrijka Julia Scheib. Pred današnjo tekmo je bilo v zraku le še vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala, veliki kristalni globus pa je na koncu zanesljivo šestič v karieri pristal v rokah čustvene Mikaele Shiffrin, ki je odbila napad glavne tekmice, Nemke Emme Aicher.

Za konec letošnje sezone alpskih smučark se je zmage v svetovnem pokalu na veleslalomu v Hafjellu razveselila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je vodila že po prvi vožnji, v drugi pa na koncu za 43 stotink prehitela drugouvrščeno Norvežanko Mino Fürst Holtmann, ki je bila po polovici preizkušnje četrta. Na tretjo stopničko je stopila Avstrijka Julia Scheib (+0,57), ki si je že pred zadnjo tekmo zagotovila veleslalomski globus.

Zadnjo tekmo sezone je dobila Valerie Grenier. Foto: Guliverimage

Avstrijka je dobila pet veleslalomskih tekem od desetih v tej sezoni svetovnega pokala. Dve zmagi je v tej sezoni slavila Novozelandka Alice Robinson, po eno pa Švicarka Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Naslova olimpijske prvakinje se je februarja v Cortini d'Ampezzo veselila Italijanka Federica Brignone, ki zatem zaradi okrevanja po poškodbi ni več nastopala.

Shiffrin do šeste krone

Do zadnjega pa je bil v ženski konkurenci odprt boj za veliki kristalni globus. Američanka Mikaela Shiffrin je imela pred zadnjo tekmo 85 točk prednosti pred Nemko Emmo Aicher, ki je letos točke zbirala v vseh štirih disciplinah. Po prvi vožnji je še kazalo na morebiten zasuk, saj je bila Aicher na visokem tretjem mestu, Shiffrin pa šele 17. (na finalu točke dobi le prva petnajsterica), a je Američanka v drugo zdržala pritisk. Ko je prehitela dve tekmici, je postalo jasno, da je veliki globus šestič v karieri njen. V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979).

Shiffrin ob velikem slavju v objemu izbranca, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja in mame ni mogla zadržati solz. Jasno je bilo, da se ji je od srca odvalil velik kamen. Aicher je na koncu precej pokvarila uvrstitev in zaostala celo za Shiffrin. Američanka je zadnjo tekmo sezone končala na enajstem mestu (+2,02), mesto za njo pa se je uvrstila Aicher (+2,04).

Na veleslalomskem finalu niso nastopile slovenske predstavnice, v seštevku veleslaloma je bila sveže upokojena Ana Bucik Jogan 41., Neja Dvornik pa 56.