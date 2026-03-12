Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Četrtek,
12. 3. 2026,
17.06

28 minut

Če ste rojeni v tem znamenju, bi vam petek, 13., lahko prinesel srečo

Siol.net

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Marca nas čaka že drugi petek, 13., v tem letu in čeprav ga številni razumejo kot dan, ki prinaša nesrečo, bi lahko bil tokrat za pripadnike enega od nebesnih znamenj presenetljivo ugoden.

Astrologi so prepričani, da določene kombinacije datumov, planetov in energije močno vplivajo na nekatere znake horoskopa. V astrologiji velja, da je sreča še posebej naklonjena strelcem, petek, 13., pa bi lahko to še posebej poudaril. Temu znamenju vlada Jupiter, planet, ki je povezan z rastjo, optimizmom in srečnimi okoliščinami, zaradi česar imajo strelci pogosto občutek, da jih življenje samo odnese k srečnim izidom tudi v situacijah, ki se na prvi pogled ne zdijo obetavne.

Na dan, ki za številne velja za nesrečnega, bi strelci lahko občutili ravno nasprotno. Energija tega datuma bo spodbudila njihov pogum in željo po pustolovščinah, zaradi česar bi lahko sprejemali odločitve, ki se bodo pozneje izkazale za zelo dobre. Lahko gre za poslovno priložnost, uspešen razgovor za službo, dobro novico ali srečanje, ki jim bo odprlo nova vrata.

Drzne poteze, ki se obrestujejo

Strelci so znani po tem, da jih ne omejuje vraževerje, in so pripravljeni storiti tudi tisto, čemur se drugi izogibajo. Ko se večina ljudi umakne, so strelci pripravljeni tvegati in poskusiti nekaj novega, prav v teh trenutkih pa jim je lahko sreča še posebej naklonjena.

Petek, 13., je za strelce tudi opomnik, da se sreča skriva v trenutkih, ko jo najmanj pričakujemo. Namesto da bi ta dan videli kot nekaj slabega, ga lahko izkoristijo kot priložnost za drzne poteze, nove načrte ali odločitve, s katerimi so dolgo odlašali. Prav zato bi lahko bil 13. marec zanje dan nepričakovane sreče.

Preverite svoj današnji horoskop.

