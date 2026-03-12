Predsednik vlade Robert Golob je v enem od predvolilnih soočenj opozoril na evidentno povezavo med Janezom Janšo in Anžetom Logarjem. "Prav je, da Slovenci vidijo, da je to eno in isto. Logar in Janša," je dejal Golob. Slovenska javnost se vse od izstopa Logarja iz stranke SDS, ki ji je bil zvest kar 25 let, sprašuje, ali je ta le Janšev satelit. Da sta Janša in Logar dogovorjena, meni tudi politični analitik Gorazd Kovačič. V predvolilni oddaji na Siol.net je pojasnil, da za to trditev obstaja več indicev. "En indic, ki kaže na to, je denar. Sledimo denarju, je staro preiskovalno načelo iz afere Watergate. Janša je očitno omogočil Logarju, da si je pripojil stranko Konkretno in njeno veliko doto, ključni kadri stranke Konkretno pa so hkrati dobili varne službe v zavetju SDS. Drugi indic je ta, da se Logar vztrajno izogiba odgovoru na vprašanje, ali bi šel v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša. Njegovi izgovori, njegova taktika je takšna, da je pravzaprav že prozorna," je Logarjevo delovanje komentiral Kovačič, ki meni, da Logar igra dvojno igro.

Slovenska politična zgodovina kaže, da je sestavljanje koalicij pogosto zapleten proces, kjer poleg programskih razlik pomembno vlogo igrajo tudi politični odnosi med strankami in pripravljenost na sodelovanje. Tudi v tokratni predvolilni kampanji nekatere stranke že vnaprej izključujejo sodelovanje z določenimi partnerji. O mogočih koalicijah po volitvah, pa tudi o sodelovanju Janeza Janše in Anžeta Logarja sta v predvolilni oddaji na Siol.net razpravljala sociolog Samo Uhan in politični analitik Gorazd Kovačič. Politični analitik Gorazd Kovačič Foto: Jan Lukanović

"Ankete kažejo na precejšnjo izenačenost med poloma. Zaradi tega verjetno v Sloveniji ni junaka in ga ne bo do 22. zvečer, ki bi si upal napovedati izid, ali bo kakšen od teh trojčkov dobil 46 glasov ali ne. Tega ne moremo vedeti. Zdi se, da bo izid tesen, kar pomeni, da bo tudi po tem izziv, kako sestaviti vlado. Na koncu pa, če bo vlada vendarle sestavljena, bo najbrž veliko bolj ranljiva. Če bo imela ravno tistih 46 glasov ali pa bo raznorodna in sestavljena iz večjega števila strank, se lahko v obeh primerih hitro kaj zalomi. Glede na to, kar kažejo trenutne ankete, je še najbolj gotovo, da bo naslednji mandat morda bolj nestabilen, kot je bil ta," meni Kovačič.

Na možnost nove vlade, ki bi bila manj stabilna in bi imela krajši rok trajanja, je opozoril tudi Uhan. "Ta vlada, ki je bila levo sredinska in je imela dovolj veliko prevlado v parlamentu, je bila lahko učinkovita tudi ravno zaradi te relativne monotonosti," je ocenil Uhan.

V času pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, na Siol.net pripravljamo posebno serijo razprav o ključnih političnih in družbenih temah, ki zaznamujejo letošnjo kampanjo. V krajši oddaji vsak dan odpiramo eno izbrano temo: od politične kulture in dinamike kampanje do širših vprašanj domače in mednarodne politike.



O posameznih temah razpravljata Samo Uhan, sociolog, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Komentatorja z različnih vidikov osvetljujeta dogajanje v predvolilnem času in širši politični kontekst.

Golob: To je eno in isto. Logar in Janša.

Slovenska javnost se že od izstopa Anžeta Logarja iz stranke SDS, ki ji je bil zvest 25 let, sprašuje, ali je Logar le Janšev satelit in je to le del dogovora. Na predvolilnem soočenju na POP TV je predsednik vlade Robert Golob opozoril na njuno skupno naravnanost v političnih pogledih in to, da sta Janša in Logar jasno povezana. "Končno sta pokazala, da sta naravnana skupaj. Prav je, da Slovenci vidijo, da je to eno in isto. Logar in Janša," je poudaril Golob.

Sociolog Samo Uhan Foto: Jan Lukanović Uhan meni, da je Golob s to izjavo poskušal razkriti nekaj, česar volivci nismo deležni, in sicer odkritega pogovora z Anžetom Logarjem. "Anže Logar se je pokazal kot mojster, velemojster izmikanja v tej volilni kampanji. Čas teče in treba bo položiti karte na mizo. Bojim pa se, da nihče od akterjev pravzaprav ne ve, kaj to pomeni. Sam ocenjujem, da je želja Logarja izviti se iz jeklenega objema SDS resnična, intimna. Vendar je hkrati deležna različnih ocen, ali je to v resnici mogoče narediti. Špekulacije gredo v vse smeri," je dogajanje komentiral Uhan.

Na drugi strani Kovačič vidi več indicev, ki kažejo na to, da sta Janša in Logar dogovorjena. "Janša kot dober strateg ve, da je zaradi svoje skrajnosti preveč odbojen za sredinske volivce, zato je v sredino poslal Logarja po glasove. En indic, ki kaže na to, je denar. Sledimo denarju, je staro preiskovalno načelo iz afere Watergate. Janša je očitno omogočil Logarju, da si je pripojil stranko Konkretno in njeno veliko doto, ključni kadri stranke Konkretno pa so hkrati dobili varne službe v zavetju SDS. Drugi indic je ta, da se Logar vztrajno izogiba odgovoru na vprašanje, ali bi šel v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša. Njegovi izgovori, njegova taktika je takšna, da je pravzaprav že prozorna," je Logarjevo delovanje komentiral Kovačič.

Sam meni, da Logar s tem, ko ne želi odgovoriti na največkrat zastavljeno vprašanje, ali bi bil pripravljen iti v vlado Janeza Janše, v resnici odgovori z da. "Mislim, da sta očitno dogovorjena, hkrati pa igra Logar dvojno igro, tako kot v vseh dobrih hladnovojnih vohunskih filmih," meni Kovačič.