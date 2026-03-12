Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
12. 3. 2026,
8.00

Osveženo pred

8 minut

Četrtek, 12. 3. 2026, 8.00

8 minut

Rene Redzepi zaradi obtožb o nasilju odhaja iz restavracije Noma

Avtor:
N. V.

Rene Redzepi, Noma | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kulinarični zvezdnik je po vrsti obtožb o nasilju nad sodelavci sporočil, da zapušča svojo restavracijo, v preteklosti razglašeno za najboljšo na svetu.

Rene Redzepi, danski kuharski mojster makedonsko-albanskih korenin, je potrdil, da odhaja iz svoje köbenhavnske restavracije Noma, ene najslavnejših restavracij na svetu. Za to se je odločil po eksplozivnem razkritju časopisa New York Times o njegovi dolgoletni čustveni in fizični zlorabi nekdanjih sodelavcev v Nomi.

"Opravičilo ni dovolj, za svoja dejanja moram prevzeti odgovornost. Po več kot dveh desetletjih grajenja in vodenja te restavracije sem se odločil, da se umaknem in drugim prepustim, da restavracijo vodijo v novo poglavje," je zapisal na Instagramu ob videu, v katerem to novico sporoči tudi svoji trenutni ekipi v Nomi.

48-letni Redzepi je svoj odhod iz Nome naznanil ravno na dan, ko je restavracija začela 16-tedensko gostovanje v Los Angelesu. Ta projekt je v zadnjih tednih naletel na glasne kritike predvsem zaradi vrtoglavo visoke cene, za večerjo je namreč treba odšteti 1.500 dolarjev (1.300 evrov) na osebo.

Gostovanje bodo kljub Redzepijevemu odhodu izpeljali, a je projekt zapustilo več sponzorjev, potem ko so v javnost prišle navedbe o njegovem nasilnem vedenju do zaposlenih.

Rene Redzepi, Noma | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

New York Times je pred kratkim objavil obsežno pričevanje 35 nekdanjih Redzepijevih zaposlenih, ki so na račun kuharskega zvezdnika izrekli hude obtožbe. Po njihovih besedah je svoje podrejene večkrat udaril, jih napadal s kuharskimi pripomočki in žalil vpričo drugih. Ena od prič, nekdanji kuhar v Nomi, je povedala, da ga je Redzepi vrgel ob steno in dvakrat boksnil v trebuh, ker je na cvetu, ki ga je položil na krožnik, pustil "majhno sled pincete".

Obtožbe o Redzepijevem nasilju so se pojavljale že prej, njegov nekdanji vodja oddelka za fermentacijo Jason Ignacio White je na Instagramu že nekaj časa objavljal anonimna pričevanja o fizičnem in psihičnem nasilju v Nomi.

Rene Redzepi, Noma | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

White je bil tudi med protestniki, ki so se v sredo v Los Angelesu zbrali pred lokacijo, kjer Noma gostuje, in tam za medije dejal: "Za glamurjem in zvezdicami so delavci, ki jih potiskajo čez mejo, tepejo in davijo, sramotijo in jim uničujejo sanje."

Redzepi je Nomo v danski prestolnici Köbenhavn odprl leta 2003. V preteklosti so jo razglasili tudi za najboljšo restavracijo na svetu, Redzepija pa slavili kot pionirja tako imenovane nove nordijske kuhinje. Ob novici o svojem umiku je Redzepi poudaril, da ima Noma najmočnejšo ekipo do zdaj in da je izjemno ponosen na smer, v katero gre restavracija: "Njena misija za prihodnost je še naprej raziskovanje idej, odkrivanje novih okusov in zamišljanje, kaj bi čez desetletja lahko bila hrana."

