Sabina Bravec

12. 3. 2026
Jaka Šinkovec Tjaša Kramarič Firbci

Jaka Šinkovec iz skupine Firbci ne skriva, da je srečno zaljubljen

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič | Novopečeni par se je skupaj pojavil na snemanju oddaje Na žaru. | Foto Mediaspeed

Novopečeni par se je skupaj pojavil na snemanju oddaje Na žaru.

Foto: Mediaspeed

Pevec priljubljene narodnozabavne skupine Firbci Jaka Šinkovec je za Siol.net potrdil, da ni več samski. Že nekaj mesecev je v zvezi s Tjašo Kramarič, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški. Skupaj se imata, kot pravi, neizmerno lepo, pred kratkim pa sta se tudi prvič pojavila v javnosti.

"S Tjašo sva skupaj približno dva meseca, najina zgodba pa se je začela precej spontano in malo nepričakovano," nam je zaupal pevec skupine Firbci in voditelj na Veseljaku. O začetku njune ljubezni, za katero stoji simpatična zgodba, nam je povedal, da Tjaša njegove skupine prej ni poznala, so pa decembra imeli koncert v Brežicah, ki so blizu njenega doma. "Do mene je pravzaprav prišla precej simpatična zgodba – njena mama, ki živi v Franciji, je poznala našo glasbo in ji omenila koncert."

Z videospotom pritegnil njeno pozornost

Pojasnil je, da je Tjaša kasneje videla videospot za njihovo pesem Za praznike smo doma, in pristavil, da je "očitno tam nekdo pritegnil njeno pozornost". "Na koncu me je dodala na Instagramu, jaz pa sem jo hitro opazil in jo dodal nazaj. Od tam naprej so se stvari začele odvijati precej spontano," je dodal.

Jaka in Tjaša ne skrivata, da sta sveže, a srečno zaljubljena. | Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca Jaka in Tjaša ne skrivata, da sta sveže, a srečno zaljubljena. Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca

Kot je še povedal, ji na koncert v Brežice sicer ni uspelo priti, sta se pa kmalu zatem vseeno spoznala tudi v živo. "Vse drugo pa bi morda za zdaj pustil malo skrivnostno. Lahko pa rečem, da sva danes, dva meseca kasneje, še vedno skupaj in nama je neizmerno lepo," je sklenil.

Jako Šinkovca poznamo kot pevca priljubljene narodnozabavne skupine Firbci, ki je nanizala že vrsto glasbenih uspešnic, med največjimi pa je zagotovo slovenska različica pesmi Brajde. Njegovo dekle Tjašo Kramarič pa smo lahko spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer se je borila za srce Gregorja Čeglaja. Novopečeni par se je skupaj nedavno tudi prvič pojavil v javnosti, na snemanju oddaje Na žaru sta s poljubi in objemi potrdila, da sta sveže, a srečno zaljubljena.

Čeprav sta par šele dva meseca, se imata skupaj neizmerno lepo. | Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca Čeprav sta par šele dva meseca, se imata skupaj neizmerno lepo. Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca

