Olimpija boljša, a zmaga po preobratu Bolzanu, Brennan prejel nagrado MVP

HK Olimpija je z 1:2 izgubila drugo četrtfinalno tekmo lige ICE z Bolzanom. Pred začetkom je branilec Olimpije T.J. Brennan dobil nagrado za najbolj koristnega igralca rednega dela, Nicolai Meyer pa je bil najbolj učinkovit hokejist. Olimpija je z golom Zacha Boychuka povedla v 14. minuti. Po dveh tretjinah je bilo na semaforju 1:1, za izenačenje je zadel Brad McClure. Šest minut do konca je za vodstvo in kot se je izkazalo tudi zmago Bolzana zadel Max Gildon. Olimpija je zadnji dve minuti in pol igrala brez vratarja, a ni uspela izsiliti podaljška. Serija je izenačena na 1:1. Igrajo na štiri zmage.

Tribune v Tivoliju so bile skoraj polne. Foto: Aleš Fevžer Ljubljančani so odlično začeli četrtfinale. Ker niso imeli statusa nosilca in prednosti domačega ledu, so morali za skupni uspeh doseči vsaj eno zmago na tujem, kar so na prvi tekmi že dosegli, ko so po izenačenju v zadnji minuti izsilili podaljšek in nato zadeli v 61. minuti. V četrtek je bil scenarij podoben, le da zaostanka domačim tokrat ni uspelo nadoknaditi, tako da je izid v seriji izenačen.

Pred skoraj povsem polno dvorano Tivoli se je prvič tudi domačim navijačem predstavil novi vratar Dustin Tokarski, ki so ga v ljubljanskem klubu pripeljali zaradi poškodbe Lukaša Horaka, pa tudi novi branilec Reid McNeill. Pred tekmo je vodstvo lige podelilo še priznanji domačima hokejistoma za dosežke v rednem delu sezone: Nicolai Meyer ga je dobil kot najučinkovitejši igralec (59 točk), TJ Brennan (53 točk) pa kot najkoristnejši igralec (MVP).

Na ledu sta nato ekipi uprizorili pravo predstavo v končnici, borbeno, trdo in nepopustljivo. Rahlo terensko premoč so imeli domači, ki so bili nevarni že ob prvi številčni prednosti, a zadeli niso. Podobno je bilo na drugi strani, saj tudi Bolzano ob "power playu" ni strl ljubljanske obrambe. Za prvo navdušenje na tribunah je v 14. minuti poskrbel Zach Boychuk, ki je neubranljivo streljal in premagal Samuela Harveya. Ljubljančani so imeli v tem delu tekme precej več strelov na gol, bili blizu drugemu golu ob še eni številni prednosti, vendar je le malo zmanjkalo ob strelih Marlyja Quinca in Alexa Petana.

Foto: Aleš Fevžer

Pritisk gostov v začetku drugega dela je prinesel tudi hitro izenačenje, pozneje pa je bilo skorajda vse v znamenju zeleno-belih. Imeli so premoč, pripravili so si kup priložnosti, od protinapadov do izdelanih akcij, pa tudi ob številčni prednosti je imela obramba Bolzana ogromno dela, toda učinka ni bilo. Z nekaj odličnimi posredovanji se je izkazal Harvey, ki ga niso premagali ne Meyer ne Petan po hitrih prodorih, pa tudi ne Marcel Mahkovec in Evan Polei.

Podobno kot v drugi tretjini je Bolzano spet pritisnil v uvodu zadnje, le da je tokrat ta pritisk trajal dlje časa. Olimpija ga je zdržala, imela spet sama priložnosti predvsem ob številčni prednosti v 50. minuti, ki pa so ostale neizkoriščene. Neučinkovitost domačih (streli na koncu sicer 44-23) se je maščevala v 54. minuti, ko so pozabili na Maxa Gildona, ta pa je neoviran premagal Tokarskega. Tega zaostanka niso več izničili, čeprav je v zadnjih dveh minutah Tokarski zapustil vrata in so Ljubljančani poskušali s šestimi v polju.

Tretje tekme uvodnega kroga končnice bodo v soboto, 14. marca, četrte v torek, 17. marca, pete pa 19. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa sta termina še 21. in 25. marec.

Pustertal in Gradec povedla z 2:0 v zmagah

Na sporedu sta bili še dve tekmi. Pustertal Roka Tičarja, ki je na prvi četrtfinalni tekmi z golom v podaljšku poskrbel za zmago nad branilcem naslova Salzburgom, je zmagal še drugič, tokrat z 2:1. Gradec je po uvodni zmagi nad Beljakom v podaljšku tokrat zmagal s kar 5:1.

Pustertal je tudi na drugi tekmi premagal branilca naslova Salzburg. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Celovec in Fehervar vendarle na štiri zmage, prva tekma v nedeljo

V Szekesfehervarju bi morala potekati druga tekma četrtfinala med Celovcem in Fehervarjem, a se je na prvi zgodil skrb vzbujajoč dogodek. Tik pred koncem prve tretjine v Celovcu se je zgrudil domači branilec Jordan Murray, ki so ga oživljali več minut, nato pa odpeljali v bolnišnico. Tekma je bila prekinjena. Kanadčana so v sredo začeli zbujati iz umetne kome. V četrtek so sporočili, da bodo serijo vendarle izpeljali v celotnem formatu, na štiri zmage.

Jordan Murray Foto: Guliverimage

"Po številnih pogovorih med ligo, Celovcem in Fehervarjem je bil dosežen dogovor o rešitvi, ki daje prednost tako dobremu počutju vpletenih kot integriteti tekmovanja. Četrtfinale med EC-KAC in Fehervar AV19 se bo nadaljevalo v seriji s sedmimi tekmami (na štiri zmage, op. a.). Obe organizaciji in njuni igralci so izrazili močno željo, da bi odigrali celotno serijo po načrtih, s čimer bi zagotovili, da bo tekmovanje potekalo po načrtih, hkrati pa bi skupaj podprli Jordana Murrayja med njegovim okrevanjem," so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.

Prva tekma bo v nedeljo, 15. marca, v Celovcu, tekme si bodo sledile na dva dni.

ICEHL, četrtfinale, druge tekme:

Četrtfinale Bolzano – Olimpija Ljubljana /1:1/

Graz99ers – VSV Beljak /2:0/

Salzburg – Pustertal /0:2/

KAC Celovec – Fehervar* // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*prva tekma serije bo v nedeljo, 15. marca

