Sabalenka in Zverev prva polfinalista Indian Wellsa

Na močnem teniškem turnirju v Indian Wellsu se v noči na petek igrajo četrtfinalni dvoboji. Prva polfinalista sta že znana: v ženski konkurenci je to prva nosilka Arina Sabalenka, v moški pa četrtopostavljeni Alexander Zverev.

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je s 7:6 (0) in 6:4 izločila 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko, deseto na lestvici WTA. Osem let mlajšo tekmico je Sabalenka v podaljšani igri prvega niza pustila brez točke, nato pa z brejkom za 3:2 v drugem nizu ustvarila ključno prednost.

Alexander Zverev Foto: Guliverimage Za 27-letno Belorusinjo je to že tretji polfinale v Indian Wellsu in vsakič, ko je prišla do te faze turnirja, se je uvrstila v finale (2025 in 2023). Za uvrstitev v tretji finale bo morala premagati boljšo igralko iz četrtfinalnega dvoboja med Čehinjo Lindo Noskovo in Avstralko Talio Gibson.

Za 28-letnega Alexandra Zvereva je to prvi polfinale v karieri v tem kalifornijskem mestu, do njega je prišel z lahkoto, potem ko je premagal 21-letnega Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:3. Nemec je ubranil vse tri nasprotnikove brejk žogice, in je Francozu štirikrat odvzel servis.

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Četrtfinale:

Alexander Zverev (Nem/4) - Arthur Fils (Fra/30) 6:2, 6:3;



WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):



Četrtfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Victoria Mboko (Kan/10) 7:6 (0), 6:4.