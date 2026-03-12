Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Četrtek,
12. 3. 2026,
Teniški globus, 12. marec

Sabalenka in Zverev prva polfinalista Indian Wellsa

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka | Foto Reuters

Arina Sabalenka

Foto: Reuters

Na močnem teniškem turnirju v Indian Wellsu se v noči na petek igrajo četrtfinalni dvoboji. Prva polfinalista sta že znana: v ženski konkurenci je to prva nosilka Arina Sabalenka, v moški pa četrtopostavljeni Alexander Zverev.

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je s 7:6 (0) in 6:4 izločila 19-letno Kanadčanko Victorio Mboko, deseto na lestvici WTA. Osem let mlajšo tekmico je Sabalenka v podaljšani igri prvega niza pustila brez točke, nato pa z brejkom za 3:2 v drugem nizu ustvarila ključno prednost.

Alexander Zverev | Foto: Guliverimage Alexander Zverev Foto: Guliverimage Za 27-letno Belorusinjo je to že tretji polfinale v Indian Wellsu in vsakič, ko je prišla do te faze turnirja, se je uvrstila v finale (2025 in 2023). Za uvrstitev v tretji finale bo morala premagati boljšo igralko iz četrtfinalnega dvoboja med Čehinjo Lindo Noskovo in Avstralko Talio Gibson.

Za 28-letnega Alexandra Zvereva je to prvi polfinale v karieri v tem kalifornijskem mestu, do njega je prišel z lahkoto, potem ko je premagal 21-letnega Francoza Arthurja Filsa s 6:2, 6:3. Nemec je ubranil vse tri nasprotnikove brejk žogice, in je Francozu štirikrat odvzel servis. 

ATP masters, Indian Wells (8,09 mio evrov):

Četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/4) - Arthur Fils (Fra/30) 6:2, 6:3;

WTA 1000, Indian Wells (8,09 mio evrov):

Četrtfinale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Victoria Mboko (Kan/10) 7:6 (0), 6:4.
