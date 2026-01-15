Četrtek, 15. 1. 2026, 12.08
Ante Grgurević (1975–2026)
Košarkarski svet žaluje, odšel je priljubljen Splitčan in nekdanji Krkaš
V 51. letu starosti je umrl Ante Grgurević, nekdanji hrvaški košarkar in trener, ki je v karieri eno sezono preživel tudi v dresu slovenskega kluba iz Novega mesta Krke. Grgurević, znan po svoji borbenosti, je umrl v noči na četrtek, so potrdili na spletni strani hrvaškega kluba iz Splita, za katerega je igral in bil tudi trener.
Ante Grgurević se je rodil 13. avgusta 1975 v Splitu, člansko kariero pa je začel v Dalvinu. Za splitske rumene je igral petkrat v karieri, poseben pečat pa je pustil v dveh mandatih na prelomu stoletja.
Košarkarski kruh si je poleg domovine in Slovenije, kjer je za Krko igral v sezoni 2003/04, služil tudi v Italiji, Švici, Grčiji in na Cipru. Po končani igralski karieri je bil leta 2019 trener članske ekipe, pred tem pa je od leta 2012 delal kot pomočnik. Po zamenjavi je v klubu delal v mladinskem pogonu.
Čeprav z 200 centimetri ni bil posebej visok za položaj centra, je Grgurević na igrišču kazal izjemno borbenost, zaradi česar je prevladoval pri skokih, so zapisali pri klubu.
Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!💛 pic.twitter.com/FAsoS5otgY— KK Split (@kksplit_) January 15, 2026
The #ABALiga family is deeply saddened by the sudden loss of former @kksplit_ player and coach, Ante Grgurević.— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 15, 2026
Our deepest condolences go out to his loved ones.
Rest in peace 🙏 pic.twitter.com/2sgnIxAWWk