Avtorji:
R. P., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
12.08

Osveženo pred

22 minut

Četrtek, 15. 1. 2026, 12.08

Ante Grgurević (1975–2026)

Košarkarski svet žaluje, odšel je priljubljen Splitčan in nekdanji Krkaš

R. P., STA

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 51. letu starosti je umrl Ante Grgurević, nekdanji hrvaški košarkar in trener, ki je v karieri eno sezono preživel tudi v dresu slovenskega kluba iz Novega mesta Krke. Grgurević, znan po svoji borbenosti, je umrl v noči na četrtek, so potrdili na spletni strani hrvaškega kluba iz Splita, za katerega je igral in bil tudi trener.

Ante Grgurević se je rodil 13. avgusta 1975 v Splitu, člansko kariero pa je začel v Dalvinu. Za splitske rumene je igral petkrat v karieri, poseben pečat pa je pustil v dveh mandatih na prelomu stoletja.

Košarkarski kruh si je poleg domovine in Slovenije, kjer je za Krko igral v sezoni 2003/04, služil tudi v Italiji, Švici, Grčiji in na Cipru. Po končani igralski karieri je bil leta 2019 trener članske ekipe, pred tem pa je od leta 2012 delal kot pomočnik. Po zamenjavi je v klubu delal v mladinskem pogonu.

Čeprav z 200 centimetri ni bil posebej visok za položaj centra, je Grgurević na igrišču kazal izjemno borbenost, zaradi česar je prevladoval pri skokih, so zapisali pri klubu.

