Umrl umetnostni zgodovinar Andrej Medved

Umrl je eden osrednjih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Andrej Medved. Večkrat nagrajeni Medved je bil znan po dolgoletnem umetniškem vodenju Obalnih galerij Piran, kamor je z mednarodnimi zvezami pritegnil pomembne umetnike in galeriste ter to ustanovo postavil na mednarodno umetnostno mrežo, poroča časnik Delo. Star je bil 79 let.

Medved se je rodil 3. februarja 1947 v Ljubljani, letos je dopolnil 79 let. Leta 1975 je diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine na ljubljanski filozofski fakulteti. Od leta 1977 je bil kustos Obalnih galerij v Piranu, zatem umetniški vodja.

Znan je bil kot vsestranski teoretik, pesnik, prevajalec, esejist in urednik.

Kot kustos se je Medved med drugim izrazito uveljavil v kontekstu povratka k slikarstvu in kiparstvu v času tako imenovane nove podobe v 80. letih minulega stoletja in prehodu v postmodernizem, o katerem je bilo tedaj veliko govora. Leta 1986 je bil tudi selektor jugoslovanskega paviljona na beneškem bienalu, še piše Delo.

Deloval je v uredništvu študentske Tribune, Problemov in revije Društva slovenskih pisateljev Le Livre Slovene, kasneje je bil tudi glavni in odgovorni urednik časopisa za sodobno likovno umetnost Artes. Uveljavil se je tudi s simbolno in senzualno liriko, prevajalskim delom ter filozofsko, literarno in umetniško esejistiko ter publicistiko.

Leta 2014 je Medved prejel Valvasorjevo nagrado, pred dvema letoma pa nagrado za življenjsko delo Društva slovenskih likovnih kritikov. Na literarnem področju je za številne pesniške zbirke, ki jih je objavil, prejel tudi nagrado Prešernovega sklada, čašo nesmrtnosti ter Jenkovo in Veronikino nagrado.