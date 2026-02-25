Ko se odločamo za lesena okna , v resnici ne izbiramo le stavbnega elementa. Izbiramo količino svetlobe v prostoru, občutek topline, raven tišine in stabilnost temperature skozi vse leto. Prav zato je smiselno na okna pogledati širše, kot na arhitekturni element, ki povezuje dom, naravo in ljudi. Ko je okno obravnavano kot del arhitekture doma in ne kot kos stavbnega pohištva, kupec dobi več kot izdelek. Dobi rešitev, ki podpira kakovost bivanja ter jasen občutek, da ima na drugi strani partnerja, ki stoji za celotnim procesom: od prve skice do podpore po montaži. Katerega ponudnika izbrati in komu zaupati?

Vsaka rešitev podjetja M Sora je zasnovana kot del arhitekturne celote, ki povezuje notranjost doma z zunanjim prostorom in pomembno vpliva na kakovost bivanja. Foto: Ryan Bent

M Sora Okenska arhitektura: ko okno postane del celote

Svetloba, naravni materiali in odprti pogledi nedvomno dvigujejo kakovost življenja. Na tem razumevanju temelji tudi pristop podjetja M Sora Okenska arhitektura, ki razvija, izdeluje in vgrajuje lesena in les-alu okna za prostore, kjer svetloba, varnost in lepota sooblikujejo kakovost bivanja. Prepričani so, da svetloba in odprt pogled še kako vplivata na to, kako doživljamo prostor.

Z mojstrstvom obdelave lesa, razvojem in inovacijami ter tesnim sodelovanjem z arhitekti, investitorji in lastniki ambiciozne zasnove pretvarjajo v tehnično zanesljive rešitve. Projekt vodijo od prve skice do vgradnje in podpore po montaži, kar omogoča bolj jasno odgovornost in boljšo usklajenost vseh faz izvedbe. Takšen pristop investitorju ali lastniku omogoča, da se osredotoči na širšo sliko projekta.

Njihovo delo temelji na štirih merilih: tehnični dovršenosti, estetiki, trajnosti in uporabniški izkušnji. Program vključuje klasične rešitve ter rešitve z modernimi linijami in velikimi panoramskimi zasteklitvami. Ne glede na obliko pa ostajajo v ospredju tehnične zahteve – predvsem visoka toplotna in zvočna izolativnost.

V podjetju M Sora Okenska arhitektura poudarjajo, da je prav celovitost procesa ena ključnih vrednosti njihovega dela. Foto: Nejc Pernek

Okna, ki niso samo okna: kako izbrati prava lesena okna?

Pri izbiri novih oken ne gre zgolj za tehnično odločitev. Gre za vprašanje, koliko svetlobe bo v prostoru, kako usklajen bo videz doma, kako stabilni bodo bivalni pogoji in kako zanesljivo bodo okna delovala čez leta.

Zato sta pri tej odločitvi ključna dva vidika. Prvi je tehnična kakovost izdelka, drugi pa način izvedbe projekta. Tudi dobro zasnovano okno ne more nadomestiti nejasnih odgovornosti ali slabo usklajenih faz vgradnje. Pomembno je, da je proces od prve ideje do montaže premišljen, pregleden in odgovorno voden.

Kupčeva izkušnja se začne pred meritvami Največ negotovosti se pogosto ne pojavi pri izbiri barve ali tipa ročaja, temveč pri organizacijskih in tehničnih vprašanjih. Kdo prevzame odgovornost za ustrezno rešitev? Kdo uskladi detajle z arhitektom ali izvajalcem? Kako se rešujejo zahtevne ali nestandardne odprtine? In kdo ostane sogovornik po dokončani montaži? V M Sora Okenski arhitekturi poudarjajo, da je prav celovitost procesa pri vgradnji lesenih oken ena ključnih vrednosti njihovega dela. Projekt vključuje strokovno svetovanje, razvoj rešitve, certificirano montažo in podporo po vgradnji. Takšen pristop zmanjšuje potrebo po dodatnem usklajevanju med izvajalci ter omejuje tveganja, ki se lahko pojavijo pri zahtevnejših projektih. Za kupca to pomeni več preglednosti in večjo verjetnost, da bo končni rezultat usklajen z začetnim dogovorom.

Na kaj paziti pri izbiri lesenih oken: štiri merila, ki ločijo v redu od odlično

Pri primerjavi ponudb je smiselno izhajati iz jasnih meril. Cena in osnovne tehnične specifikacije pogosto ne povedo dovolj. Bolj uporaben okvir predstavljajo štirje kriteriji, ki pomagajo oceniti, ali gre za dolgoročno premišljeno rešitev: tehnična dovršenost, estetika, trajnost in uporabniška izkušnja.

1. Tehnična dovršenost

Okno mora delovati zanesljivo tudi v realnih pogojih, ne le na papirju. Zato je smiselno preveriti rezultate testiranj in razrede, kot so prepustnost zraka, vodotesnost in odpornost proti vetru. Ti podatki povedo več kot splošni opisi v katalogu.

Pomembno je tudi, da je izbrana rešitev prilagojena lokaciji objekta. Izpostavljenost vetru, nadmorska višina ali temperaturna nihanja lahko bistveno vplivajo na zahteve, ki jih mora okno izpolnjevati.

2. Estetika

Estetika ne pomeni le izbire barve ali oblike okvirja. Ključno je, da se okno ujema z arhitekturo objekta in podpira oblikovno idejo prostora. To še posebej velja pri sodobnih zasnovah z večjimi zasteklitvami in čistimi linijami.

Vsekakor pa velja naslednje: les kot naravni material prostoru doda toplino in občutek domačnosti ter omogoča različne oblikovne izraze, od klasičnih do sodobnih.

3. Trajnost

Trajnost pomeni izbiro kakovostnih materialov in ustrezne zaščite, ki podaljšujejo življenjsko dobo izdelka. Pri lesenih oknih je pomembno, kako je les obdelan in kakšni premazi so uporabljeni, saj to vpliva na odpornost proti vremenskim vplivom in dolgoročno stabilnost.

4. Uporabniška izkušnja

Na koncu odločajo vsakodnevne podrobnosti. Kako gladko delujejo mehanizmi? Kako učinkovito je rešeno senčenje? Kako se okno obnaša pozimi in poleti? In kako hitro je na voljo pomoč v primeru vprašanj ali potrebe po servisu?

Uporabniška izkušnja se ne pokaže ob nakupu, temveč čez leta uporabe. Prav zato je pomemben del odločitve.

Okno mora biti zanesljivo tudi v realnih pogojih, ne le na papirju. Foto: Uroš Podlogar

Okna po meri: ko se rešitev prilagodi arhitekturi

Sodobni projekti vse redkeje sledijo standardnim dimenzijam in tipskim rešitvam. Arhitektura je raznolika, objekti imajo specifične zahteve, zato tudi kupci pričakujejo, da se bodo okna prilagodila objektu, ne obratno.

Rešitve po meri pomenijo več kot izbiro barve ali materiala. V praksi vključujejo prilagoditev dimenzij in razmerij, posebne geometrije, izbiro različnih profilov ter vrste lesa glede na estetske in tehnične zahteve projekta. Pomemben del prilagoditve je tudi izbira ustrezne zasteklitve, okovja in sistemov senčenja ter način vgradnje, ki mora biti usklajen z zasnovo fasade in konstrukcijo objekta. Prava vrednost takšnega pristopa se pokaže pri projektih, kjer standardne rešitve ne zadostujejo. To so lahko velike odprtine, nadstandardne višine prostorov, zahtevni detajli stikov ali želja po maksimalni svetlobi. V takšnih primerih sta ključna natančna tehnična priprava in usklajevanje že v fazi načrtovanja.

Posebno poglavje predstavljajo panoramske rešitve in velike steklene površine, ki prostor vizualno odprejo in ga povežejo z okolico. A večje dimenzije prinašajo tudi večje tehnične zahteve. Minimalističen videz in tanki profili morajo biti podprti z ustrezno stabilnostjo konstrukcije, kakovostnim tesnjenjem in visoko energetsko učinkovitostjo. Pri takšnih izvedbah je ključno ravnotežje med obliko in funkcijo. Estetika ne sme zmanjšati občutka varnosti ali udobja. Dobro zasnovano panoramsko okno mora zagotavljati enako raven toplotne in zvočne zaščite kot klasična izvedba, ne glede na velikost.

Zakaj izbrati lesena okna M Sora?

Tudi zato ker so ustvarjena lokalno, priznana globalno in ker njihova okna prinašajo udobje bivanja po meri vašega doma. Rezultat niso serijski izdelki, temveč rešitve, ki so prilagojene arhitekturi objekta in načinu bivanja uporabnikov.

Podjetje M Sora Okenska arhitektura svoj pristop gradi na treh ključnih temeljih:

1. Prilagodljivost

Vsako okno je zasnovano glede na konkreten prostor. Rešitve niso serijske, temveč prilagojene posameznemu objektu – od stanovanj in vikendov do družinskih hiš in zahtevnih arhitekturnih projektov.

Prilagoditve vključujejo dimenzije, geometrijo, profile, vrste lesa, zasteklitev, okovje, senčenje in način vgradnje. Cilj je, da je končna rešitev usklajena z arhitekturo objekta ter tehničnimi in estetskimi zahtevami projekta.

2. Mojstrstvo, tradicija in razvoj

Okna M Sora z lokalnim lesom bogatijo domove že od leta 1948. Izkušnje mizarskih mojstrov nadgrajujejo s sodobnim znanjem, razvojem in inovacijami.

A tudi tradicija sama po sebi ne pomeni dovolj, temveč ima pravo vrednost takrat, ko jo podpira razvoj. V M Sora Okenski arhitekturi dolgoletne izkušnje združujejo s sodobnimi tehnologijami, razvojem in inovacijami. Kombinacija mojstrstva obdelave lesa, preverjenih materialov, kakovostnih stekel in premišljenih tehničnih detajlov omogoča, da njihova okna ostajajo funkcionalna, estetsko dovršena in trpežna v desetletjih uporabe.

3. Celovita podpora

Pomemben del pristopa je tudi organizacija procesa. Podjetje prevzame strokovno svetovanje, razvoj rešitve, certificirano montažo in podporo po vgradnji. Jasno voden projekt pomeni manj neznank, več preglednosti in boljšo usklajenost vseh faz izvedbe.