Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
15. 2. 2026,
14.01

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Kremenčkovi balvan skala Svet zanimivosti hiša hiša Casa do Penedo Portugalska zgradba arhitektura Arhitekturni čudeži

Nedelja, 15. 2. 2026, 14.01

33 minut

Arhitekturni čudeži

Casa do Penedo: nenavadna zgradba ujeta med štiri ogromne balvane

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Casa do Penedo, Portugalska | Casa do Penedo je ujeta med štiri balvane. | Foto Shutterstock

Casa do Penedo je ujeta med štiri balvane.

Foto: Shutterstock

Casa do Penedo velja za arhitekturni spomenik, ki se nahaja med mestoma Cabaceiras de Basto in Fafe na severnem hribovitem delu Portugalske. Ime balvanska hiša (boulder house ang.) je dobila po svoji zanimivi zasnovi, ki jo sestavljajo štiri velike ogromne granitne skale oziroma balvani. Hiša je tako dobesedno ujeta med bolderje, ki tako iz štirih strani tvorijo osnovo ene najbolj nenavadnih hiš v Evropi ali celo na svetu.

Hiša Casa do Penedo je zanimiva zgradba, ki leži na severu Portugalske. Njena največja posebnost je, da je postavljena med štiri velike skale oziroma balvane, ki arhitekturni posebnosti nudijo oporo in prvotno osnovo za gradnjo.

Casa do Penedo, Portugalska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Gre za posebno vrsto hiše, ki je videti kot prazgodovinski ostanek, a s prazgodovino in hišo iz risanke Kremenčkovi nima nič skupnega. Je pa zato hiša postala ikona alternativne arhitekture. Znana je tudi kot "Kamniti grad", štiri velikanske kamne, ki ji nudijo oporo, pa so prvotno našli na tem območju. Grad oz. hišo, ki stoji med njimi in se je popolnoma vključila v naravno krajino, so začeli graditi leta 1972 in jo dokončali leta 1974. Hišo je zgradil inženir Guimarães, njen prvoten namen pa je bilo nuditi podeželsko zatočišče (vikend hišo) za počitnice lokalne družine De Pina.

Casa do Penedo, Portugalska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Stavba, ki je sprva nudila popolno izoliranost od cest, ljudi in turistov, pa je kasneje zaradi svojega nenavadnega videza pritegnila pozornost številnih radovednih popotnikov, zaradi česar so se morali lastniki preseliti drugam.

Danes je v njej majhen muzej

Danes je Casa do Penedo majhen muzej, poln spominkov in fotografij zgodovine stavbe in čudovite okoliške pokrajine. Čeprav je hiša blizu ogromnih vetrnic za pridobivanje elektrike, je popolnoma brez elektrike. Vendar pa to ne pomeni, kot poudarjajo na strani mybestplace, da ni primerna za bivanje. Zgradba je namreč opremljena z vsem udobjem.

Zgradba leži v gorah Fafe na severu Portugalske. | Foto: Shutterstock Zgradba leži v gorah Fafe na severu Portugalske. Foto: Shutterstock

Dvonadstropna hiša je majhna, a je precej prijetna, poudarjajo tisti, ki so stavbo že obiskali. V njenem pritličju sta kuhinja in majhna dnevna soba, vse pa je opremljeno v rustikalnem slogu iz evkaliptusovega lesa ter s kavčem iz betona, ki tehta okoli 360 kilogramov. Zgornje nadstropje je dostopno po lesenem stopnišču in je namenjeno spalnemu prostoru. Vsak prostor v hiši ima drugačno obliko, saj so sobe prilagojene določeni geometrijski značilnosti skale.

Notranjost hiše uokvirjajo velike skale. | Foto: MyBestPlace Notranjost hiše uokvirjajo velike skale. Foto: MyBestPlace

Casa do Penedo, Portugalska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Hiša leži na neobljudenem območju, kjer je tudi veliko vetrnic

Zunaj hiše najdemo tudi odprt bazen, ki je prav tako na videz podoben velikanskemu balvanu. V zadnjih letih je bila stavba deležna tudi precejšnjega vandalizma, predvsem zaradi njene umaknjene in osamljene lege. Njeni trenutni lastniki so prav zato okrepili vrata in zamenjali originalna okenska okovja, dodali ograje in celo neprebojno steklo, tako da je danes zgradba pred nepridipravi precej varna in zaščitena.

Casa do Penedo, Portugalska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Oglejte si še preostale zanimive zgradbe v rubriki Arhitekturni čudeži:

Rojstna hiša Donalda Trumpa
Trendi Vstopite v hišo, v kateri je odraščal Donald Trump #foto
Taipei 101, Tajvan
Trendi Taipei 101: tajvanski nebotičnik, ki je prvi na svetu presegel višino pol kilometra
Tajpej 101
Trendi Kje najdemo najvišje stavbe na svetu? Evropa se z njimi ne more primerjati.
Angkor Wat, tempelj, Kambodža
Trendi Sloviti kamboški tempelj Angkor Wat, ki velja za največji verski kompleks na svetu
Hotel Ciel Dubai Marina
Trendi Čeprav tega niso načrtovali, so v Dubaju zgradili najvišji hotel na svetu #video
Kremenčkovi balvan skala Svet zanimivosti hiša hiša Casa do Penedo Portugalska zgradba arhitektura Arhitekturni čudeži
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.