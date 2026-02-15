Casa do Penedo velja za arhitekturni spomenik, ki se nahaja med mestoma Cabaceiras de Basto in Fafe na severnem hribovitem delu Portugalske. Ime balvanska hiša (boulder house ang.) je dobila po svoji zanimivi zasnovi, ki jo sestavljajo štiri velike ogromne granitne skale oziroma balvani. Hiša je tako dobesedno ujeta med bolderje, ki tako iz štirih strani tvorijo osnovo ene najbolj nenavadnih hiš v Evropi ali celo na svetu.

Foto: Shutterstock

Gre za posebno vrsto hiše, ki je videti kot prazgodovinski ostanek, a s prazgodovino in hišo iz risanke Kremenčkovi nima nič skupnega. Je pa zato hiša postala ikona alternativne arhitekture. Znana je tudi kot "Kamniti grad", štiri velikanske kamne, ki ji nudijo oporo, pa so prvotno našli na tem območju. Grad oz. hišo, ki stoji med njimi in se je popolnoma vključila v naravno krajino, so začeli graditi leta 1972 in jo dokončali leta 1974. Hišo je zgradil inženir Guimarães, njen prvoten namen pa je bilo nuditi podeželsko zatočišče (vikend hišo) za počitnice lokalne družine De Pina.

Foto: Shutterstock

Stavba, ki je sprva nudila popolno izoliranost od cest, ljudi in turistov, pa je kasneje zaradi svojega nenavadnega videza pritegnila pozornost številnih radovednih popotnikov, zaradi česar so se morali lastniki preseliti drugam.

Danes je v njej majhen muzej

Danes je Casa do Penedo majhen muzej, poln spominkov in fotografij zgodovine stavbe in čudovite okoliške pokrajine. Čeprav je hiša blizu ogromnih vetrnic za pridobivanje elektrike, je popolnoma brez elektrike. Vendar pa to ne pomeni, kot poudarjajo na strani mybestplace, da ni primerna za bivanje. Zgradba je namreč opremljena z vsem udobjem.

Zgradba leži v gorah Fafe na severu Portugalske. Foto: Shutterstock

Dvonadstropna hiša je majhna, a je precej prijetna, poudarjajo tisti, ki so stavbo že obiskali. V njenem pritličju sta kuhinja in majhna dnevna soba, vse pa je opremljeno v rustikalnem slogu iz evkaliptusovega lesa ter s kavčem iz betona, ki tehta okoli 360 kilogramov. Zgornje nadstropje je dostopno po lesenem stopnišču in je namenjeno spalnemu prostoru. Vsak prostor v hiši ima drugačno obliko, saj so sobe prilagojene določeni geometrijski značilnosti skale.

Notranjost hiše uokvirjajo velike skale. Foto: MyBestPlace

Foto: Shutterstock

Hiša leži na neobljudenem območju, kjer je tudi veliko vetrnic

Zunaj hiše najdemo tudi odprt bazen, ki je prav tako na videz podoben velikanskemu balvanu. V zadnjih letih je bila stavba deležna tudi precejšnjega vandalizma, predvsem zaradi njene umaknjene in osamljene lege. Njeni trenutni lastniki so prav zato okrepili vrata in zamenjali originalna okenska okovja, dodali ograje in celo neprebojno steklo, tako da je danes zgradba pred nepridipravi precej varna in zaščitena.

Foto: Shutterstock

