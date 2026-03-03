Ena od najznamenitejših rezidenc na svetu leži v jugozahodni Pensilvaniji v ZDA, ki jo je leta 1935 zasnoval arhitekt Frank Lloyd Wright . Gre za svetovno znano stavbo, ki slovi predvsem po svoji integraciji z naravo, saj je delno zgrajena nad slapom na potoku Bear Run.

Trinadstropna rezidenca Fallingwater, ki leži v višavju Laurel, velja za enega najpomembnejših primerov moderne arhitekture v 20. stoletju, od leta 1966 pa je tudi vpisana za spomenik zgodovinskega pomena (Nacionalno zgodovinsko znamenitost ZDA) in tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Leži 116 kilometrov jugovzhodno od večjega ameriškega mesta Pittsburgh.

Foto: Shutterstock

Ikonično stavbo, ki leži v gozdu, je za potrebe družinske počitniške rezidence naročil trgovec veleblagovnice Kaufmann's Edgar J. Kaufmann skupaj s partnerico Liliane Sarah. Gradnjo so začeli leta 1936 in jo zaključili leta 1939. Fallingwater uteleša Wrightovo filozofijo "organske arhitekture", kjer so stavbe harmonično povezane z okoljem.

Po smrti družine Kaufmann, ki je projekt naročila, jo je leta 1963 pridobila fundacija Western Pennsylvania Conservancy in zgradbo odprla za javnost kot muzej. Od takrat je Fallingwater ena najbolj obiskanih arhitekturnih znamenitosti v ZDA. Glavna struktura stavbe je zasnovana v stopničastih konzolah iz armiranega betona, ki segajo nad slap. Pri gradnji so uporabili tudi materiale, kot sta lokalni pesek in kamen, ki poudarjata vez z okoliško naravo.

Wrightova mojstrovina nad reko Bear Run

Fallingwater velja tudi za Wrightovo mojstrovino in simbol ameriške moderne arhitekture. Slovita revija Time je kmalu po koncu gradnje stavbo razglasila celo za "najlepše delo" arhitekta Wrighta. Objekt, ki močno vpliva na arhitekte po vsem svetu in ostaja pomemben primer trajnega dialoga med človekom in naravo.

Foto: Shutterstock

Skupno zgradba obsega 740 kvadratnih metrov površin

Inovativna zgradba ima tlorisno površino 495 kvadratnih metrov, od tega pa 227,1 kvadratnega metra predstavljajo zunanje terase. Preostalih 268,0 kvadratnega metra je notranjih prostorov. Vključno z delom hiše, ki je namenjen gostom in terasami zgradba obsega 740 kvadratnih metrov površin. Stene, dimnik in stebri so izdelani iz peščenjaka iz okolice. Ogrodje hiše ni zgrajeno iz jeklenih I-nosilcev, ampak za konstrukcijsko oporo uporablja prepognjene plošče iz armiranega betona. Za okna in vrata so uporabili jeklo.

Nekateri prostori dajejo občutek, kot da je obiskovalec v jami

Tla hiše so izdelana iz lesa črnega oreha, zaključki so narejeni iz peščenjaka, podlage teras pa so izdelane iz lesa sekvoje. Stavba ima štiri spalnice in precej nizke strope, ki jih je ustvaril arhitekt Wright, predvsem na hodnikih, da bi preprečil lenarjenje in v stavbi ustvaril vzdušje, kot da smo v jami. Fallingwater ima manjše prostore, ki vodijo v večje sobe, kar je primer Wrightovega načela stiskanja in sproščanja. Da bi spodbudil uporabo terase, je arhitekt skrčil spalnice. Nekateri najnižji stropi v stavbi so visoki le 1,93 metra, najvišji pa do 2,7 metra.

Foto: Shutterstock

Fallingwater danes deluje kot muzej in izobraževalni center, ki ponuja vodene oglede, razstave in programe o arhitekturi ter ohranjanju okolja. Stavba je po skoraj sto letih od gradnje še vedno dobro ohranjena in skrbno vzdrževana, kar zagotavlja njeno dolgoročno zaščito kot spomenika kulturne dediščine.

Foto: Shutterstock

Stavbo si je po podatkih v prvih dveh letih, ko deluje kot muzej, ogledalo okoli 117 tisoč obiskovalcev, vse skupaj pa si je od odprtja za javnost do leta 2022 arhitekturni presežek sredi gozdov, ki leži nad reko, ogledalo preko pet milijonov obiskovalcev, je poročal The Architect's Newspaper.

