Avtor:
Na. R.

Torek,
10. 3. 2026,
8.14

Osveženo pred

17 ur, 54 minut

hiša hiša preiskava truplo policija Hrvaška

Torek, 10. 3. 2026, 8.14

Na dvorišču hiše našli dve trupli #video #foto

Avtor:
Na. R.

V Gospiću na Hrvaškem so okoli 5.50 na dvorišču družinske hiše odkrili dve trupli. Policija je na kraju našla in aretirala moškega, ki ga preiskujejo v zvezi s primerom.

Po neuradnih informacijah je osumljenec ubil lastno mater in babico, ki sta živeli sami v hiši v Gospiću. Aretirani moški naj bi živel na območju Zagreba, mamo in babico pa naj bi obiskoval občasno.

Sosedje so pričali, da je imel osumljenec že v preteklosti duševne težave, zaradi katerih so ga večkrat hospitalizirali v psihiatrični bolnišnici Vrapče v Zagrebu. Po njihovih besedah ​​ni bil prvič nasilen do družinskih članov.

Preiskava na kraju dogodka še vedno poteka, so sporočili z liško-senjske policijske uprave, kriminalistično preiskavo pa vodi županijsko tožilstvo Karlovca.

umor, Gospić, Hrvaška, policija, kriminalisti | Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell

S kriminalistično preiskavo bodo ugotovili okoliščine dogodka, vključno z identiteto pokojnih, so še navedli pri policiji.

umor, Gospić, Hrvaška, policija, kriminalisti | Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell Foto: Hrvoje Kostelac/Pixsell

Hrvaška, hrvaško morje, Kornati
Novice Nesreča čolna na Hrvaškem, poškodovan Slovenec
Dalmatia Tower
Novice Skočil z najvišjega nebotičnika na Hrvaškem in pristal na avtomobilu
hiša hiša preiskava truplo policija Hrvaška
