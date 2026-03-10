Na dvorišču hiše našli dve trupli #video #foto

V Gospiću na Hrvaškem so okoli 5.50 na dvorišču družinske hiše odkrili dve trupli. Policija je na kraju našla in aretirala moškega, ki ga preiskujejo v zvezi s primerom.

Po neuradnih informacijah je osumljenec ubil lastno mater in babico, ki sta živeli sami v hiši v Gospiću. Aretirani moški naj bi živel na območju Zagreba, mamo in babico pa naj bi obiskoval občasno.

Sosedje so pričali, da je imel osumljenec že v preteklosti duševne težave, zaradi katerih so ga večkrat hospitalizirali v psihiatrični bolnišnici Vrapče v Zagrebu. Po njihovih besedah ​​ni bil prvič nasilen do družinskih članov.

Preiskava na kraju dogodka še vedno poteka, so sporočili z liško-senjske policijske uprave, kriminalistično preiskavo pa vodi županijsko tožilstvo Karlovca.

S kriminalistično preiskavo bodo ugotovili okoliščine dogodka, vključno z identiteto pokojnih, so še navedli pri policiji.

