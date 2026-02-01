V luči nedavnega neverjetnega podviga slovitega ameriškega plezalca Alexa Honnolda, ki je na vrh 508-metrskega nebotničnika Taipei 101 brez varovanja splezal v uri in pol, smo pobrskali po značilnostih in posebnostih enega najbolj prepoznavnih nebotičnikov na svetu, ki stoji v Tajpeju na Tajvanu.

Ta 508-metrski nebotičnik so odprli leta 2004 (gradnjo so začeli sredi leta 1999), do leta 2009 pa je bila stavba, ki se sredi Tajpeja vzpenja v nebo, celo najvišja na svetu (po višini jo je nato presegla Burdž Khalifa). Kljub temu je nebotičnik postal prvi na svetu, ki je presegel višino pol kilometra.

Stavba je kot prva na svetu dosegla višino 500 metrov. Foto: Guliverimage

Taipei 101 sicer velja za eno najbolj ikoničnih in tehnološko naprednih zgradb na svetu. Pretekli konec tedna je ameriški plezalec Alex Honnold brez vrvi, pasu ali kakršnekoli varovalne opreme splezal na vrh enega najbolj prepoznavnih nebotičnikov na svetu, za ta neverjeten podvig pa je potreboval uro in 31 minut. A zakaj je, poleg zgoraj omenjenih stvari, ta stavba še tako posebna?

Ameriški plezalec Alex Honnold je vrh nebotičnika kot prvi osvojil brez kakršnekoli varovalne opreme. Foto: Guliverimage

Tehnološka posebnost stavbe je velika krogla

Nebotičnik Taipei 101 je zasnovan tako, da lahko prenese močne potrese in tajfune. Notranjost zgradbe krasi tudi ogromna zlata krogla (tuned mass damper), ki je težka okoli 660 ton in stabilizira stavbo ob sunkih vetra in tresenju tal. Blažilec v stavbi je eden redkih na svetu, ki je viden tudi obiskovalcem.

Krogla, ki v notranjosti stavbo stabilizira ob sunkih vetra in tresenju tal. Foto: Shutterstock

101 nadstropje za preseganje popolnosti

Poleg tega je zelo zanimiva tudi zunanja oblika stavbe, ki spominja na bambus. Ta v azijski kulturi predstavlja simbol rasti, moči in vzdržljivosti. Zgradba Taipei 101 ima, kar je zabeleženo tudi v njenem imenu, 101 nadstropje, kar hkrati simbolizira preseganje popolnosti, ki ga predstavlja število sto.

Stavba je v lasti družbe Taipei Financial Center Corporation. Foto: Shutterstock

Razgledna ploščad na vrhu nebotičnika ponuja enega najboljših razgledov v Aziji in nudi panoramski pogled na celoten Tajpej. Do vrha stavbe vas popelje eno najhitrejših dvigal na svetu (ki do vrha nebotičnika pride v manj kot minuti, v zgolj 40 sekundah). Dvigala vozijo od tal vse do razgledne ploščadi, ki leži na okoli 382 metrih, napredna tehnologija pa dvigalom omogoča zrakotesne kabine, ki preprečijo občutek "ušesnega pritiska".

Ponoči je Taipei 101 osvetljen z barvami, te pa se spreminjajo glede na priložnost ali praznik.

Nebotičnik je "okrašen" z lučmi, iz njega pa ob praznikih in priložnostih spustijo tudi rakete in druge pirotehnične izdelke. Foto: Guliverimage

Taipei 101 ima tudi več kot deset tisoč steklenih panelov, ki pomagajo pri stabilnosti in energetski učinkovitosti, v času odprtja pa je bil prvi nebotičnik z LEED certifikatom za zeleno gradnjo.

Vsako leto nebotičnik privabi na milijone obiskovalcev. Večina stavbe je namenjena poslovnim prostorom: pisarnam in korporativnim sedežem (lokalnim in mednarodnim podjetniškim pisarnam, finančnim institucijam in tehnološkim podjetjem). Pod stavbo je tudi petnadstropno luksuzno nakupovalno središče – Taipei 101 Mall, ki premore modne trgovine svetovnih znamk, restavracije, kavarne in luksuzne blagovne znamke. V nakupovalnem središču sta tudi supermarket in kinodvorana.

Luksuzno nakupovalno središče je v spodnjih nadstropjih te megalomanske stavbe. Foto: Guliverimage

Postmodernistični in neofuturistični arhitekturni slog Taipeia 101 v sodobni strukturi z industrijskimi materiali še dandanes poudarja tradicionalno azijsko estetiko.

Stavba je tudi prepoznavni simbol Tajvana, ki ga lahko vidimo na mnogih fotografijah. Foto: Guliverimage

