Na Hrvaškem je v sredo pri 53 letih umrl priznani hrvaški vinar Alen Bibić, lastnik znamenite vinske kleti Bibich. Veljal je za enega najpomembnejših in najizvirnejših predstavnikov sodobnega hrvaškega vinarstva, njegova vina so dobro znana tudi med slovenskimi poznavalci.

Alen Bibić iz Plastova pri Šibeniku je bil po izobrazbi profesor hrvaškega jezika in književnosti, vendar ga je življenjska pot vodila v vinarstvo, ki se mu je v celoti posvetil, piše hrvaški portal Index, ki je v med prvimi objavil novico o njegovi smrti.

Bibić je bil po pisanju hrvaških medijev eden najizvirnejših hrvaških vinarjev v zadnjega pol stoletja in prvi vinar, ki je po vojni uveljavil šibeniško vinsko sceno. Več njegovih vin je doseglo kultni status, z ženo Vesno, ki je iz Slovenije, pa sta na posestvu v Plastovu odprla tudi restavracijo.

Prisegal je na avtohtone dalmatinske sorte

Med prvimi je pokazal, da je mogoče iz avtohtonih sort skradinskega območja ustvarjati vina svetovnega razreda. Proslavil je dalmatinsko avtohtono belo vino debit, pomemben del njegovega dela pa so predstavljale tudi lokalne rdeče sorte – plavina, babić in lasina, iz katerih so nastajala njegova najbolj znana rdeča vina in zvrsti, kot je Bibich Riserva, navaja Index.

Velik preboj na tujih trgih se je zgodil pred dvema desetletjema, prve večje količine pa so izvozili v ZDA leta 2005. Mednarodno prepoznavnost je nato okrepil še nastop v oddaji Brez rezervacij zdaj že pokojnega zvezdniškega popotnika Anthonyja Bourdaina, ki je leta 2012 obiskal Bibića in Skradin.

Prepoznaven tudi v Sloveniji

Njegova vina so dobro znana tudi med slovenskimi poznavalci, saj jih je Bibić pogosto predstavljal tudi na vinskem festivalu v Ljubljani. S Slovenijo ga povezuje tudi žena Vesna, ki prihaja s Slapa pri Vipavi.

Njegovo vinarsko pot bo nadaljeval sin Filip.

