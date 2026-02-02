Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
7.38

Osveženo pred

13 minut

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 7.38

13 minut

Maribor razglasili za vinsko prestolnico Evrope

Avtor:
N. V.

Maribor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Po nazivu najboljše kulinarične destinacije leta 2023 se je Maribor letos okitil z novim gastronomskim nazivom – postavili so ga na prvo mesto seznama najboljših vinskih prestolnic v Evropi.

Globalna turistična platforma European Best Destinations (EBD) je Maribor razglasila za najboljšo evropsko vinsko prestolnico 2026, pri čemer se je mesto ob Dravi postavilo ob bok najuglednejšim vinskim destinacijam Evrope. Na drugem mestu je namreč svetovno znani Bordeaux v Franciji, na tretjem pa nič manj prepoznavni Porto na Portugalskem.

Po oceni platforme European Best Destinations štajerska prestolnica izstopa zaradi izjemne tradicije vinogradništva in vinarstva, edinstvene najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, kakovosti ponudbe in avtentičnosti ter odsotnosti množičnega turizma.

Maribor | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako je potekal izbor?

Najboljše evropske vinske destinacije v letu 2026 je turistična platforma European Best Destinations (EBD) izbrala na podlagi ocenjevanja več kot 120 vinorodnih destinacij. V ožji izbor je uvrstila 31 mest, ki izstopajo po zgodovinski vinogradniški tradiciji, prepoznavnosti in razvitosti ponudbe vinskega turizma. Končna razvrstitev je temeljila na naboru strokovnih kriterijev, med katerimi so kakovost in ugled vin, trajnostni pristopi, vinska infrastruktura in gastronomija, povezanost kulture in vina, dostopnost destinacije ter dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

