Kaj se zgodi, ko življenja ne delimo več na Instagramu

Če bi sodili po družbenih omrežjih, bi bilo življenje večinoma sestavljeno iz popolnih zajtrkov, urejenih dnevnih sob, brezhibnih družinskih fotografij in nasmehov, ki nikoli ne izginejo. Vsak dan bi bil kot razglednica. A resničnost je običajno precej drugačna: v njej so drobtinice na tleh, prepoln koš za perilo, preveč obveznosti in premalo časa, večerja, ki ni takšna, kot je bila na sliki v receptu, ter utrujenost, ki se je ne da pregnati … In prav je tako. Ker tisto, kar res šteje, skoraj nikoli ni popolno. Je pa pristno.

Popolnost je lepa na zaslonu, pristnost pa v resnici

Nekje med všečki, filtri in idealnimi posnetki vsakdana se pogosto zgodi nekaj čudnega: začnemo verjeti, da bi morali živeti drugače. Bolj urejeno. Bolj estetsko. Bolj instagramabilno. Kot da se morajo tudi odnosi dokazovati. Tako pa se hitro ujamemo v past, ko ne živimo več trenutkov, ampak jih pripravljamo za objavo na družbenih omrežjih.

Družbena omrežja pogosto ustvarjajo občutek, da moramo živeti popolno. A resnični trenutki niso merljivi v všečkih Foto: Shutterstock

A resnični odnosi ne nastajajo v trenutkih, ki bi jih objavljali na Instagramu. Nastajajo v trenutkih, ki so lahko malo kaotični, malo utrujeni in pogosto popolnoma navadni. Prav zato so tako dragoceni.

Najboljši trenutki so pogosto najbolj običajni

Če pomislimo na trenutke, ki nam ostanejo v spominu, so to večinoma drobni vsakdanji dogodki, ki jih komaj opazimo, dokler jih nekega dne ni več. Skupni obrok, ki ni fotogeničen, a povezuje. Pogovor v avtu, ko se peljemo domov in si prvič tisti dan povemo, kako smo ga preživeli. Sendvič, ki ga nekdo pripravi mimogrede, a z mislijo na nas. Večer, ko smo izčrpani, a kljub temu ostanemo pri mizi še pet minut dlje, ker nam je pomembno, da smo z ljudmi, ki jih imamo radi.

Z drobnimi vsakdanjimi pozornostmi si pokažemo, da nam je mar. Foto: Spar

To niso trenutki, ki bi jih morali dokazovati drugim. To so trenutki, ki imajo pomen sami po sebi.

Skupni obroki niso vedno lepi, so pa povezovalni

V resnici večina družinskih obrokov ni videti kot reklama. Včasih je na mizi preveč krožnikov in premalo prostora. Včasih nekdo zamudi, nekdo drug je slabe volje, otrok noče jesti ničesar razen "tistega, kar je imel včeraj", omaka pa je malo preslana. A kljub temu se pogosto zgodi nekaj preprostega: nekdo pove šalo, nekdo se zasmeje, nekdo prizna, da je imel težek dan. V tistem trenutku pa ni več pomembno, kako je videti krožnik.

Skupni trenutki za mizo z otroki so pogosto nepopolni, a najbolj pristni. Foto: Spar

Pomembno je, da smo skupaj. Da si vzamemo čas. Da se povežemo. In da se tudi v kaosu vsakdana spomnimo, zakaj je vse to vredno.

Pogovori brez filtrov gradijo odnose

Na družabnih omrežjih smo vsi odlični v komunikaciji. V resničnem življenju pa pogosto ne znamo povedati, kaj nas teži. Včasih nimamo pravih besed, včasih smo preutrujeni, da bi bili potrpežljivi, včasih samo sedimo na kavču in molčimo, ker nimamo več energije.

A pristni odnosi niso zgrajeni iz popolnih pogovorov, temveč iz iskrenih. Iz tistih stavkov, ki jih ni vedno lahko izreči, kot so: "Oprosti, danes nisem bil najboljši." "Ne vem, kaj mi je, ampak sem čisto na tleh." "Samo objem potrebujem." Čeprav takšni trenutki niso vedno lahki, so resnični in ravno zato pomembni.

Bližina ne potrebuje dokazov v obliki všečkov

Morda je največja past sodobnega časa občutek, da mora biti vsaka lepa stvar vidna tudi drugim. Če ni objavljeno, kot da ne obstaja. A najlepši odnosi so pogosto tisti, ki se ne razkazujejo in niti ne potrebujejo potrebe po dokazovanju.

Bližina in odnos ne potrebujeta potrditve. Foto: Spar

Ljubezen in prijateljstvo se ne merita v všečkih, ampak v dejanjih. V tem, da nekdo pomije posodo, ko nam zmanjka energije. V tem, da nekdo prinese najljubšo čokolado, ker ve, da smo imeli težek dan. V tem, da nekdo opazi, da smo tiho, in vpraša po počutju.

Takšne stvari niso za "story", a držijo odnose skupaj.

Največja pozornost je to, da nam je mar

Skrb ne pomeni, da moramo vedno imeti čas in energijo. Skrb pomeni, da tudi v kaosu najdemo prostor za druge. Da smo prisotni, tudi če nismo popolni. Da se spomnimo na nekoga, čeprav imamo sto stvari na glavi. Da naredimo nekaj majhnega, ker vemo, da bo nekomu pomenilo veliko.

Razlika med popolnostjo in pristnostjo je v resnici precej preprosta: popolnost je videz, pristnost pa občutek. Tisto, kar se dobro čuti, pa je vedno bolj dragoceno kot tisto, kar je samo dobro videti.

Zakaj se nam zdi, da bi morali živeti drugače?

Veliko ljudi danes čuti pritisk, da morajo živeti "lepše", kot živijo. Razlog je pogosto preprost: vsak dan gledamo izbrane trenutke drugih ljudi. Ne vidimo njihove utrujenosti, kaosa in slabih dni. Vidimo le vrhunce in z njimi primerjamo svoj vsakdan.

A življenje ni sestavljeno iz vrhuncev. Sestavljeno je iz ponedeljkov in iz rutine. Ravno v tem pa je prava resničnost, največ bližine in tistega, kar nas zares drži pokonci. Ko odložimo telefon in se nehamo truditi, da bi bil vsak trenutek popoln, se zgodi nekaj zanimivega: začnemo bolj poslušati, opazovati in ceniti. Začnemo bolj živeti.

Trenutek ni popoln, a je poln topline, bližine in pristne povezanosti. Foto: Spar

Najlepše stvari niso vedno videti popolno

V resnici ne potrebujemo popolnih dni. Potrebujemo občutek, da smo videni, slišani in da smo nekomu pomembni. Da imamo ob sebi ljudi, ki jim je mar.

Najlepši trenutki niso tisti, ki izgledajo dobro navzven. Najlepši so tisti, ko se iskreno počutimo dobro v sebi.