COSTA BRAVA in BARCELONA – popolna izbira za poletje 2026

Glede na pestro geopolitično dogajanje v Evropi in na Bližnjem vzhodu je Španija zagotovo ena najvarnejših počitniških destinacij letošnjega poletja. Še posebej njena divja obala oziroma Costa Brava !

Španija je že vrsto let med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami Evrope. Z razlogom! Gre namreč za razgibano in raznoliko deželo, kjer na svoj račun pridejo vsi: tako tisti, ki želijo uživati ob morju, kot tudi pohodniki, kolesarji, raziskovalci ter nogometni in kulinarični navdušenci.

Pri slovenskih gostih je letošnje poletje med španskimi destinacijami še posebej privlačna Costa Brava . Kot so nam povedali na Počitnice.si , je največ povpraševanja zlasti med pari vseh generacij in družinami, ki si želijo kombinacije morskih užitkov ter aktivnega dopusta.

K priljubljenosti Costa Brave med slovenskimi počitnikarji zagotovo pripomore tudi dejstvo, da je tako geografsko kot cenovno dostopna. S Počitnice.si lahko namreč to poletje z neposrednim poletom na Costa Bravo poletite kar dvakrat na teden iz Ljubljane in Zagreba. Cenejše so ponudbe z odhodom iz Zagreba. Izbran termin lahko kombinirate z več kot 150 preverjenimi hotelskimi namestitvami iz njihove ponudbe v tem delu Španije.

Na vašo željo vam pri Počitnice.si uredijo tudi prevoz od letališča do namestitve in nazaj ali poskrbijo za najem avtomobila, ki ga prevzamete in vrnete na letališču.

Costa Brava za pare – nepozaben romantičen oddih v dvoje

Če bi radi svojo boljšo (ali pa močnejšo) polovico presenetili z romantičnim oddihom v dvoje, potem je Costa Brava vsekakor prava izbira. Približno 220 kilometrov dolg priobalni pas na jugovzhodu Španije, ki sega od meje s Francijo pa vse do Barcelone, skupaj z Azurno obalo namreč sestavlja niz najlepših plaž Evrope, ki so čudovita kulisa ljubezenskih zgodb v vseh obdobjih življenja.

V bližini drug drugega lahko uživate na prostranih peščenih plažah ali pa poiščete miren in intimen kotiček med razgibanimi rožnato lesketajočimi se skalami, klifi in borovci na bolj divjih delih obale. Tople večere lahko izkoristite za romantične sprehode ob morju, intimne večerje v obmorskih restavracijah, zelo pestro je na Costa Bravi tudi nočno življenje, zato boste zlahka našli kakšen beach party, diskoteko ali nočni klub.

Središče dogajanja na Costa Bravi je letovišče Lloret de Mar, ki je znano predvsem po pestrem dnevnem in nočnem dogajanju ter številnih bučnih zabavah in zato popolna destinacija zlasti za mlade pare in popotnike. A najdejo se tudi bolj mirna območja in zalivi, ki so kot nalašč za romantično uživanje v dvoje.

Ena najbolj priljubljenih namestitev v letovišču Lloret de Mar je Hotel Acapulco 4* , lep prenovljen hotel, ki je od prostrane peščene plaže oddaljen približno 400 metrov, od središča mesta s številnimi restavracijami, bari in diskotekami pa ga loči le slabih 200 metrov. Na urejenem vrtu boste našli še sladkovodni bazen z masažno kadjo in tako imate praktično vse, kar potrebujete za popoln romantični oddih.

Pari, ki si na počitnicah želite tudi sproščenega razvajanja, pa boste na svoj račun zagotovo prišli v hotelu GHT Aquarium & Spa 4* na mirni lokaciji v okrožju Fenals, poleg bazena z barom pa ponuja še bogat nabor wellness storitev: od savne in whirpoola do raznovrstnih masaž. V neposredni bližini hotela najdete tudi številne prodajalne, lokale in diskoteke, tako da na svoj račun pridete tudi ljubitelji zabave.

Tudi letovišče Blanes ponuja več čudovitih plaž, ki so kot nalašč zlasti za aktivne pare. Ponujajo namreč številne storitve in aktivnosti na prostem, najem vodnih skuterjev in športne opreme ter kopico možnosti za zabavo in sprostitev ob morju.

Začinite romantične počitnice z izletom v Barcelono

Če se vam ob poležavanju na plaži, romantičnih sprehodih na plaži in razvajanju v dvoje zahoče še malce raziskovanja, je lahko izlet v Barcelono z vlakom odlična izbira. Vožnja traja približno eno uro v eno smer, katalonska prestolnica pa vaju bo zagotovo očarala tako s svojo arhitekturo in kulturno dediščino kot tudi s čudovitimi plažami s pestro kulinarično ponudbo in kopico zabav.

V katalonski prestolnici si velja ogledati simbol mesta, Gaudijevo katedralo Sagrada Familia , ki jo gradijo že več kot sto let, ter se sprehoditi po glavni nakupovalni ulici La Rambla. Zanimivi so tudi drugi Gaudijevi arhitekturni biseri, na primer park Güell, pa stanovanjska projekta Casa Batlló in La Pedrera (Casa Milà). Seveda ne gre izpustiti zaščitnega znaka Katalonije: nogometnega stadiona Camp Nou, ki je dom slovite FC Barcelone.

Barcelona se lahko pohvali z zelo bogato zgodovino umetnosti in arhitekture, ponuja pa tudi široke plaže, toplo morje in velike zelene parke, kjer se v poletnih mesecih dogajajo različne animacije. Če imate omejen čas, je Barcelono najbolje raziskati na kolesu , da začutite utrip mesta in se zapeljete ob lepo urejeni peščeni plaži. V bližini so tudi živalski vrt in prekrasne fontane, kjer se lahko v poletni vročini prijetno ohladite.

Costa Brava – španski raj za popolne družinske počitnice

Tudi za družine je Costa Brava izjemna počitniška destinacija v Španiji. Pot v letovišča Costa Brave traja namreč pičli dve uri, kar brez težav prenesejo tudi najmlajši. Celotno družino bo zagotovo navdušila tudi izjemna španska kulinarika: od znamenitih tapasov, ki so popoln prigrizek, do tradicionalnih jedi, kot so paellla, krompirjeva omleta in crema catalana.

Vzdolž Costa Brave je okrog 250 plaž, in če to ni dovolj, lahko dodate še 125 kilometrov sprehajalnih poti, 19 kilometrov plavalnih prog, osem nacionalnih ter kopico vodnih in doživljajskih parkov, ki bodo poskrbeli, da se na dopustu ne boste dolgočasili. Eden največjih in najbolj priljubljenih vodnih parkov na Costa Bravi je Water World s številnimi tobogani, bazenom z valovi, počasno reko in različnimi animacijami, ki bo zagotovo nepozabna dogodivščina za vso družino.

Med letovišči je pri družinah še posebej priljubljena Santa Susanna, ki se ponaša s kar dvema kilometroma urejenih in čistih peščenih plaž z bogato ponudbo aktivnosti za vse generacije.

Še posebej priljubljen v Santa Susanni je hotel Tahiti Playa Hotel & Suites 4* , iz katerega vas od čudovite peščene plaže loči le nekaj korakov. Hotel je bil v celoti prenovljen leta 2017 in se ponaša s sodobno infrastrukturo, v neposredni bližini pa so tudi živilska trgovina, bari, restavracije – torej vse, kar potrebujete za čudovite družinske počitnice!

Družine rade pohvalijo tudi hotel Aqua Aquamarina & Spa 4* v neposredni bližini položne peščene plaže, ki je kot nalašč za majhne otroke, in na na znameniti promenadi Santa Susanna. Sodoben počitniški hotel z bazenom ponuja tudi garažo in parkirišče, kar je kot nalašč za tiste, ki nameravate na počitnicah na Costa Bravi najeti avtomobil.

Približno 1,5 kilometra stran leži mesto Malgrat de Mar, ki pravo tako slovi kot družini prijazno letovišče. Pohvali se lahko z bogatim nizom kakovostnih hotelov in čudovitih plaž, na katerih strežejo odlične tapase in druge španske specialitete ter različne osvežilne pijače. Poleg morskih užitkov se splača odpraviti še do delte reke Tordero, ki jo obdaja čudovita narava, na poti pa si lahko ogledate še majhne ohranjene sipine La Conca.

Odlična izbira za družinski oddih na Costa Bravi je tudi Lloret de Mar. Priljubljeno letovišče združuje sonce, morje, sprostitev in zabavo za vse generacije. Od čudovitih peščenih plaž do kristalno čistega morja in bogate španske kulinarike – Lloret de Mar ponuja vse za popoln poletni oddih. V blogu ponujamo popoln vodič po najboljših plažah, aktivnostih in hotelih za otroke v Lloret de Maru!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.