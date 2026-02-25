Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
25. 2. 2026,
10.23

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
incident Srbija Dragan Bjelogrlić TikTok

Sreda, 25. 2. 2026, 10.23

2 minuti

Igralec Dragan Bjelogrlić je tiktokerju iz rok izbil telefon, ko ga je ta snemal

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dragan Bjelogrlić | Dragan Bjelogrlić | Foto Ana Kovač

Dragan Bjelogrlić

Foto: Ana Kovač

Po družbenih omrežjih kroži posnetek, kako je slavni srbski igralec in režiser izgubil živce ter tiktokerju iz rok izbil telefon, ko ga je ta snemal in provociral.

Igralec in režiser Dragan Bjelogrlić, ki ga trenutno gledamo v eni od glavnih vlog v filmu Ohcet (Svadba), se je v Beogradu zapletel v incident s tiktokerjem Aleksandrom Šulcem.

Šulc, znan pod vzdevkom Lepi, je v nekem lokalu pristopil k igralcu, ki je sedel za mizo, in mu začel zastavljati vprašanja. Bjelogrlić je sprva prijazno odgovarjal, nato pa je sprevidel, da ga tiktoker provocira, mu dejal: "Aha, ti si ta," vstal ter mu iz rok izbil telefon.

Eden je zagovornik, drugi pa kritik Vučićevega režima

Tiktoker Lepi je sicer na družbenih omrežjih znan predvsem po posnetkih, na katerih kritizira in žali študente ter ostale sodelujoče na protestih proti srbskim oblastem, nekateri ga označujejo kar za "režimskega provokatorja".

Dragan Bjelogrlić je po drugi strani odkrit kritik srbskih oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Ima pa tudi zgodovino podobnih incidentov, leta 2024 je bil pravnomočno obsojen na šestmesečno pogojno zaporno kazen zaradi nasilništva, potem ko je tri leta pred tem v Nišu napadel režiserja Predraga Antonijevića.

Preberite še:

film Ohcet, Svadba
Trendi Ohcet: Ali bo najbolj gledani hrvaški film vseh časov zažigal tudi pri nas?
Varuhi formule
Trendi Nagrada za film o "srbskem Černobilu", pri njem sodelovali tudi Slovenci
Bojan Navojec, Dragan Bjelogrlić
Trendi V Sloveniji snemajo novo sezono TV-uspešnice #foto
Dragan Bjelogrlić
Trendi Bjelogrlić: Magnifico je v Srbiji precej večja zvezda, kot si misli #intervju
incident Srbija Dragan Bjelogrlić TikTok
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.