Po družbenih omrežjih kroži posnetek, kako je slavni srbski igralec in režiser izgubil živce ter tiktokerju iz rok izbil telefon, ko ga je ta snemal in provociral.

Igralec in režiser Dragan Bjelogrlić, ki ga trenutno gledamo v eni od glavnih vlog v filmu Ohcet (Svadba), se je v Beogradu zapletel v incident s tiktokerjem Aleksandrom Šulcem.

Šulc, znan pod vzdevkom Lepi, je v nekem lokalu pristopil k igralcu, ki je sedel za mizo, in mu začel zastavljati vprašanja. Bjelogrlić je sprva prijazno odgovarjal, nato pa je sprevidel, da ga tiktoker provocira, mu dejal: "Aha, ti si ta," vstal ter mu iz rok izbil telefon.

Dragan Bjelogrlić napao tiktokera u kafiću Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić našao se u centru incidenta nakon što je, prema snimku objavljenom na društvenim mrežama, pokušao da otme telefon tiktokeru Aleksandru Šulcu, poznatijem kao Lepi. #nisvesti #srbija #vesti #viral pic.twitter.com/QGKq0K6TZ1 — Niš Vesti (@NisVesti) February 24, 2026

Eden je zagovornik, drugi pa kritik Vučićevega režima

Tiktoker Lepi je sicer na družbenih omrežjih znan predvsem po posnetkih, na katerih kritizira in žali študente ter ostale sodelujoče na protestih proti srbskim oblastem, nekateri ga označujejo kar za "režimskega provokatorja".

Dragan Bjelogrlić je po drugi strani odkrit kritik srbskih oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Ima pa tudi zgodovino podobnih incidentov, leta 2024 je bil pravnomočno obsojen na šestmesečno pogojno zaporno kazen zaradi nasilništva, potem ko je tri leta pred tem v Nišu napadel režiserja Predraga Antonijevića.

Preberite še: