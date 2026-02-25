Ob izidu knjige 4Q UP: štiri inteligence kot okvir sodobnega odločanja

"Uspeh in koherenca nista ista stvar," pravi Lucija Mulej ob izidu svoje nove knjige 4Q UP. V času, ko je poudarek predvsem na učinkovitosti, rezultatih in analitiki, opozarja, da sodobni človek pogosto deluje razdrobljeno – med razumom, čustvi, telesom in vrednotami. V knjigi predstavlja model štirih inteligenc (IQ, EQ, SQ in PQ), ki naj bi omogočal bolj usklajeno odločanje tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Po njenem mnenju v obdobju umetne inteligence in stalnih pritiskov prav notranja integracija postaja ključna konkurenčna prednost – ne le za vodje, temveč za vsakogar, ki želi delovati stabilno in dolgoročno vzdržno.

V zadnjih letih se veliko govori o IQ in EQ. Vi pa model razširjate še na vrednotno in telesno dimenzijo. Zakaj se vam zdi, da dosedanji okvir razumevanja človeka ni več dovolj?

Živimo v času fragmentacije. Znanje je razdeljeno, discipline so ločene, človek pa pogosto razpet med razumom, čustvi, telesom in vrednotami. 4Q ni nova “metoda”, temveč arhitektura povezovanja teh dimenzij v enoten sistem odločanja.

IQ in EQ sta pomembna, vendar sama po sebi ne zagotavljata notranje stabilnosti. Če odločamo zgolj racionalno ali zgolj čustveno, pogosto spregledamo vpliv telesa in vrednot. 4Q poskuša te ravni povezati.

Fizična in duhovna inteligenca sta morda manj samoumevni kategoriji. Kako ju konkretno razumete?

Fizična inteligenca pomeni sposobnost regulacije telesa in živčnega sistema. Če je telo kronično v stanju napetosti, se zmanjša kognitivna fleksibilnost, empatija upade, presoja postane kratkoročna. Telo je neposredno vključeno v odločanje.

Duhovna oziroma vrednotna inteligenca pa pomeni notranji kompas. Gre za vprašanje smisla, odgovornosti in dolgoročnih posledic. Ne gre za religiozno kategorijo, temveč za etično orientacijo.

Večkrat omenjate, da 4Q deluje kot nekakšen "notranji tim". Kako je videti to v praksi, denimo pri vodji podjetja?

Če je ena dimenzija izrazito razvita, druge pa zanemarjene, nastane neravnovesje. Močna analitika brez čustvene regulacije lahko ruši odnose. Empatija brez vrednotne stabilnosti lahko vodi v pretirano prilagajanje. Zanemarjeno telo pa pogosto vodi v izgorelost.

Ko so vse štiri inteligence usklajene, misel, čustvo, vrednota in telesni odziv niso v konfliktu. To pomeni manj impulzivnih odločitev in več stabilnosti v kriznih situacijah.

V knjigi uporabljate izraz "energija organizacije". Kaj s tem mislite?

Ne gre za metafizični pojem, temveč za sistemsko stanje. Organizacijska klima nastaja v mikrointerakcijah – tonu glasu, načinu podajanja kritike, sposobnosti regulacije stresa. Vodja, ki je nenehno v napetosti, to nezavedno prenaša na tim.

Rezultate organizacije vidimo, manj vidimo dinamiko pod površjem, ki jih oblikuje. Prav ta dinamika dolgoročno vpliva na kulturo in stabilnost sistema.

Nekateri bi lahko rekli, da gre za novo interpretacijo že znanih konceptov, kot sta čustvena inteligenca ali čuječnost. Kaj je pri vašem modelu drugačnega?

Posamezne komponente so znane. Nov je način njihove sistemske povezave. Večina pristopov se osredotoča na eno raven – na primer na čustveno regulacijo ali analitično razmišljanje. 4Q pa poskuša pokazati, kako te ravni medsebojno vplivajo in kako jih zavestno usklajevati pri konkretnih odločitvah.

Kako model nagovarja čas umetne inteligence?

Umetna inteligenca analizira podatke, ne nosi pa etične odgovornosti in ne regulira odnosov. Prav zato postaja integracija človeških dimenzij še pomembnejša. V času digitalne stimulacije postaja telesna regulacija pogoj stabilnosti, v času algoritmov pa vrednotna presoja ključna.

Tehnologija lahko nadomesti analitične procese, ne more pa nadomestiti zavestne etične odločitve.

Kako lahko posameznik, ki ni vodja podjetja, 4Q uporabi v vsakdanjem življenju?

Začnemo lahko s preprostim vprašanjem: iz katere ravni zdaj delujem? Ali reagiram iz telesne napetosti? Ali zaznam čustvo, ki se dviga? Ali je moja odločitev skladna z vrednotami? Ali je strateško smiselna?

Ta kratka refleksija lahko spremeni način odziva in dolgoročno vpliva na odnose.

V knjigi se dotikate tudi povezave med psihičnim stanjem in telesno odpornostjo. Ali notranja usklajenost vpliva na zdravje?

Psihično stanje vpliva na delovanje živčnega sistema in hormonsko ravnovesje (psihosomatika). Kronični stres vodi v dolgoročno izčrpavanje. Fizična inteligenca pomeni zavedanje telesnih signalov in sposobnost regulacije napetosti. To ni nadomestilo za medicinsko obravnavo, je pa pomemben dejavnik dolgoročne odpornosti.

Kaj je najpogostejši "aha" trenutek pri ljudeh, ki začnejo delati s 4Q?

Ko prvič jasno zaznajo razliko med delovanjem iz pritiska in delovanjem iz notranje usklajenosti. Razlika je skoraj fizično otipljiva. Rezultati so boljši, odnosi bolj mehki, energija stabilnejša. Je tiha, a radikalna premestitev notranjega središča.

Kako v 4Q razumete razmerje med razumom in intuicijo?

Intuicija ni nasprotje razuma. Je njegova poglobitev. Intuicija je hiter, telesno zaznan uvid, ki temelji na implicitnem znanju. Ko govorim o fizični inteligenci, govorim tudi o sposobnosti zaznati subtilne telesne signale. Intuicija se pogosto pojavi kot telesni občutek – napetost, širjenje, nelagodje, lahkotnost. Razum analizira. Intuicija sintetizira. Ko sta usklajena, se odločitev rodi iz notranje koherence. Ko sta v konfliktu, pride do notranje napetosti.

4Q spodbuja dialog med njima.

Kakšna je vloga telesa pri odločanju?

Ključna. Telo ni zgolj "nosilec glave". Je inteligenten sistem, ki nenehno obdeluje informacije.

Somatski markerji – kot jih opisuje Antonio Damasio – vplivajo na presojo. Če telo signalizira nevarnost, se odločitev spremeni. Če je telo kronično pod stresom, se zoži kognitivna fleksibilnost. Zato je fizična inteligenca (PQ) temelj. Regulirano telo pomeni širši horizont zaznave. Neregulirano telo pomeni zožen pogled.

Komu je knjiga predvsem namenjena?

Vodjem, coachem, kadrovikom in posameznikom, ki želijo delovati z več notranje koherence. Model je uporaben v poslovnem okolju, v odnosih in v vsakdanjih situacijah.

Če bi morali 4Q povzeti v enem stavku?

4Q je okvir, ki povezuje razum, čustva, vrednote in telo v stabilen sistem odločanja – za osebno integriteto in dolgoročno vzdržnost.