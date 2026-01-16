Igralka, ustvarjalka in avtorica Mojca Fatur se v novi knjigi Zdrava pogumno spoprijema z najtežjim izzivom svojega življenja – boleznijo, za katero ji zdravniki sprva niso napovedovali, da jo bo premagala. V pogovoru je iskreno odprla vrata svojega notranjega sveta in delila pot, ki jo je vodila iz strahu v zavedanje, iz bolečine v hvaležnost in iz ranljivosti v modrost.

Mojčina zdravstvena zgodba se začne že v otroštvu, ko so ji diagnosticirali bolezen kostnega mozga in je v bolnišnici preživela tudi po več mesecev. Med zdravljenjem je kot deklica dobivala celo konjski serum, ki ji je po lastnih besedah kasneje povzročal kar nekaj nevšečnosti. Njeno telo od nekdaj zelo burno odreagira na obolenja in medicinske posege, posledice agresivnejših terapij pa so ostale z njo še dolga leta.

Igralki Mojci Fatur so leta 2016 diagnosticirali hudo bolezen kostnega mozga, svojo pot do zdravja ter predvsem iskrenega in polnega življenja pa je popisala v knjigi Zdrava. Foto: Jan Lukanović

"Najhujša mi je bila misel, da otrok ne bi videla odraščati"

Leta 2016, kmalu po rojstvu najmlajšega otroka, ji je zdravnik postavil diagnozo mielodisplastičnega sindroma – stanje, za katero so ji zdravniki povedali, da je neozdravljivo in da običajno vodi v hujše zaplete ali potrebo po presaditvi kostnega mozga.

Strah in negotovost sta jo sprva popolnoma prevzela, a še hujša kot strah pred smrtjo je bila misel, da bi njeni otroci ostali brez nje. Ob tem ni mogla zadržati solz: "Najhujša mi je bila misel, da jih ne bi videla odraščati, da ne bi bilo več večernih pravljic, da ne bi spoznala njihovih partnerjev ..."

Celostna pot do zdravja

V knjigi in pogovoru Mojca razkriva, kako je na poti ozdravitve združila medicinske preglede s celostnim pristopom. Sodelovala je z različnimi terapevti, vključno z bioresonančnimi strokovnjaki, ajurvedo in filozofijami tradicionalne medicine, ter se poglabljala v delo s podzavestjo, čustvi in energijo. Naučila se je poslušati svoje telo, prepoznavati notranji glas in ga uporabljati kot vodilo pri izbiri nadaljnjih korakov.

"Misel, da otrokom ne bi več mogla biti v oporo, me je čisto pokosila," je priznala Mojca. Foto: Jan Lukanović

Za Mojco zdravljenje ni samo fizični proces, temveč potovanje med telesom in dušo. Naučila se je, da zdravje ne pomeni le odsotnosti bolezni, ampak pretočnost, prisotnost in polno zavedanje življenja. Zdravje je po njenem mnenju stanje duha, ki se izraža v vsakdanjih trenutkih – v vdihih, povezavah z drugimi in sprejemanju minljivosti kot dela življenja.

Mojčina pot ni bila lahka. Dolge noči, skrb in globoka čustva so jo spremljali na vsakem koraku. V najtežjih trenutkih ji je bil v neprecenljivo oporo partner Klemen Slakonja, ki ji je stal ob strani in jo spodbujal, čeprav tudi on ni vedno vedel, kako jo obraniti pred lastnim strahom.

Za diagnozo sta vedela le mama in partner

Sprva je bila Mojca zadržana glede deljenja svoje zgodbe, saj je osebna in ranljiva. A nagovori ljudi, ki so jo poslušali in jim je njena izkušnja dala novo upanje, so jo spodbujali, naj svojo pot deli širše. Knjiga Zdrava ni samo terapevtski zapis, je tudi navdih, opora in sporočilo upanja za vse, ki se spoprijemajo s težavami – ne glede na to, kakšni so izzivi. Zanimivo pa je, da za njeno drugo diagnozo ljudje okoli nje niso vedeli. Povedala je samo mami in, seveda, Klemnu.

"Če bi vsi ti ljudje, ki zlivajo to gnojnico in žolč, to energijo uporabili za to, da bi pomagali nekomu nositi vrečke, nekomu odprli vrata, bi bil svet bistveno drugačen," je povedala o spletnih komentarjih. Foto: Jan Lukanović

Evrovizija in odzivi javnosti

V pogovoru sta se z Evo dotaknili tudi Evrovizije in nastopa Klemna Slakonje, ki se mu je Mojca pridružila na odru. Iskreno je spregovorila o tem obdobju, ko je bil Klemen po nastopu zelo potrt in ranjen zaradi številnih komentarjev javnosti. Priznala je, da mu takrat s svojo spodbudo ni mogla pomagati toliko, kot bi si želela, saj so ga besede drugih globoko prizadele. Sama ima do komentarjev drugačen odnos – ti se je dotaknejo le, kadar so konstruktivni, sicer pa jih ne nosi s seboj. Na tej točki življenja se zaveda, da mnenja drugih pogosto govorijo več o njih samih kot o tistem, ki je izpostavljen.

Prav ta notranja trdnost, ki jo je razvila skozi bolezen in globoko osebno delo, ji danes omogoča, da ostaja zvesta sebi, svoji resnici in svojemu občutku za to, kaj je zanjo prav. Pot, ki jo je prehodila, jo je naučila, da ni mogoče ugajati vsem – in da to niti ni potrebno.

Ob koncu pogovora je Mojca delila tudi lepe misli za prihodnost. Vabljeni k poslušanju pogovora!

