Varno za mikrovalovno pečico – oznaka, ki lahko tudi zavaja

Novo poročilo organizacije Greenpeace International, ki temelji na 24 znanstvenih študijah, razkriva mračno sliko o pripravljenih obrokih v plastični embalaži. Čeprav so obroki priročni, predstavljajo resno tveganje za zdravje in okolje.

Oznaka Varno za mikrovalovno pečico se pogosto nanaša le na trpežnost posode, ne pa na to, ali se iz nje v hrano izločajo snovi.

Pri segrevanju se v hrano sprosti od 326 tisoč do 534 tisoč delcev mikro- in nanoplastike. Zadnja je dovolj majhna, da vstopi v krvni obtok in organe, navajajo v prispevku na portalu Euronews.

Tveganje za zdravje

Plastika vsebuje več kot 4.200 nevarnih kemikalij. Ob daljši izpostavljenosti je povezana z rakom, neplodnostjo, hormonskimi motnjami, debelostjo in sladkorno boleznijo, kažejo raziskave.

Količina izločenih strupov se močno poveča pri višjih temperaturah, daljšem segrevanju in mastni hrani, ki kemikalije lažje absorbira.

Vpliv na okolje

Plastična embalaža za enkratno uporabo obremenjuje planet skozi celoten življenjski cikel. Zaradi sestavljenih materialov jo je težko reciklirati, v naravi pa razpada v mikroplastiko, ki se kopiči v tleh in oceanih ter se tako vrača v prehranjevalno verigo.

Regulativna navodila o mikroplastiki, ki se sprošča iz embalaže za živila, so po vsem svetu nezadostna, navaja poročilo in dodaja, da je na zamude v regulaciji vplivalo to, da je industrija zanikala obstoj tega problema.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) priznava vrzel glede informacij in trenutno še nima določenih mejnih vrednosti za mikroplastiko v hrani. Celovita ocena tveganj naj bi bila končana šele konec leta 2027.

EFSA v elektronskem sporočilu za Euronews Green pravi, da se zaveda vse večje zaskrbljenosti glede migracije mikroplastike iz embalaže za živila, saj je to vprašanje že leta 2021 označila za prednostno skrb.

Še naprej narašča obseg pakiranih obrokov

Raziskava globalnega svetovalnega podjetja Towards FnB je pokazala, da bo vrednost v plastiko pakiranih že pripravljenih obrokov do leta 2034 narasla na skoraj 300 milijard evrov, saj potrošniki še naprej iščejo udobje.

Po tržnih raziskavah, ki jih je objavila Statista, je bilo leta 2024 po vsem svetu proizvedenih 71 milijonov ton že pripravljenih obrokov, kar je v povprečju 12,6 kilograma na osebo.