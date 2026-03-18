Majhna sprememba, ki lahko resetira vaš spanec

Strokovnjaki in številne raziskave so že večkrat potrdili, da je dosleden urnik spanja ključ do spočitosti in dobrega počutja. A to se v praksi, predvsem ob koncih tedna, zdi skoraj nemogoče.

A ne glede na to, kako težko se zdi, je ena najučinkovitejših poti do boljše kakovosti spanja in boljšega počutja prav stalnost urnika spanja vse dni v tednu.

Telo namreč hrepeni po doslednosti, pojasnjujejo strokovnjaki, ki so na spanje prej gledali samo z vidika, koliko spimo in kolikokrat se sredi noči zbudimo. Zdaj pa se osredotočajo tudi na tako imenovano regulacijo spanja, torej kako dosledno se držimo urnika prebujanja.

Raziskave kažejo, da imajo ljudje z nerednimi spalnimi urniki pogosteje težave s počutjem, slabšim spanjem in celo morebitnimi motnjami presnove, poroča Time.

Čas prebujanja pomembnejši od časa, ko gremo spat

Spalna doslednost je tesno povezana z našim cirkadianim ritmom – notranjo 24‑urno uro, ki je občutljiva na jutranjo svetlobo. Takoj ko se zjutraj izpostavimo naravni svetlobi, se s tem naša notranja ura nastavi za naslednjih 24 ur. Z zbujanjem ob različnih urah pa se ta notranja ura poruši, pojasnjujejo strokovnjaki. Ravno to je razlog, zakaj se po koncu tedna, ko smo se zbujali kasneje, počutimo še posebej utrujene.

Ob tem je pomembno vedeti, da je čas prebujanja pomembnejši od tega, kdaj zaspimo. Strokovnjaki priporočajo, da se najprej osredotočimo na fiksno uro prebujanja, saj je ta tista, ki utrdi notranji ritem.

Čas, ko se odpravimo spat, je seveda prav tako pomemben, saj s tem zagotovimo dovolj ur počitka, vendar pa je pomembnejše, da je ura prebujanja vsak dan enaka.

Kako prilagoditi svoj spalni ritem

Če vaš urnik spanja še ni dosleden, lahko to storite postopoma:

Premikajte uro prebujanja za približno 30 minut na dan, dokler ne dosežete ciljne ure.

Ne pričakujte takojšnjih rezultatov – telo običajno potrebuje nekaj dni, da se navadi na novo rutino.

Do želenega urnika si pomagajte z budilko, sčasoma pa se bo telo samo navadilo na prebujanje in budilke ne boste več potrebovali.

Izpostavljanje naravni svetlobi pomaga ponastaviti notranji ritem – umetna svetloba v domu je sicer dobra, a naravna jutranja svetloba je še učinkovitejša.

Kadar se po napornem dnevu ali tednu počutite izčrpani, se v posteljo seveda odpravite prej kot običajno, a poskusite kljub temu ohraniti stalno uro prebujanja. To pomaga ohraniti stabilnost notranje ure in preprečuje nadaljnje motnje.

Preberite tudi: