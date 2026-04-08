Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

saten pomlad moda modni hit

Moda v pomladnih dneh: razkrivamo trend, ki navdušuje ves svet

asimetrični topi | Foto Instagram

Pomlad prinaša svežino in novo energijo tudi v modnem svetu. Letos se v ospredje vračajo asimetrični topi, ki so hitro postali priljubljeni med modnimi navdušenkami po vsem svetu. Njihov unikatni kroj in igriv dizajn omogočata, da vsak stajling dobi takojšen modni pečat, ne glede na priložnost. V nadaljevanju vam razkrivamo, kakšen material in barvo izbrati ter kako jih lahko vključite v svoj videz na preprost način.

Asimetrični topi so postali pravi modni hit 

Asimetrični topi pritegnejo s svojo nepravilno linijo, ki dodaja dinamiko vsakemu stajlingu. Njihova posebnost je, da lahko s preprosto kombinacijo ustvarite eleganten ali sproščen videz. Poleg vizualne privlačnosti so tudi izjemno vsestranski, saj se lepo podajo h kavbojkam, elegantnim hlačam, krilom ali celo pod suknjič.  

Kakšni materiali bodo izstopali 

Med materiali letos izstopa saten z dodanim čipkastim robom. Čipka doda romantičen pridih in nežno teksturo, ki topu omogoča, da je videti ženstveno, a hkrati moderno. Še posebej priljubljeni so topi s subtilnimi čipkastimi detajli ob rokavih ali spodnjem robu, saj material ustvarja eleganten kontrast z asimetrično linijo. 

@haleyivers no regrets with this zara purchase 😌 linked this black lace asymmetrical cami in my bio and ltk!! #blacklacetop #zaraoutfit #zarafinds #asymmetricaltop #lacesatintop ♬ Trunks - A$AP Rocky

Katero barvo izbrati 

V pomladnih mesecih bodo najopaznejše pastelne barve, nežni odtenki bež, breskve, svetlomodre in rožnate. Poleg tega se vračajo tudi močne klasične barve, kot so bela, črna in smaragdno zelena, ki topu dodajo eleganco in so primerne za večerne kombinacije. Za dnevne kombinacije lahko izberete svetlejše, za večerne pa močnejše barve. 

Kako jih vključiti v svoj stil 

Asimetrični top lahko kombinirate na več načinov. Za sproščen dnevni videz ga oblecite z visokimi kavbojkami ali kratkimi hlačami in minimalističnimi sandali. Za eleganten večerni videz ga združite s krilom ali elegantnimi hlačami in nežnimi petkami. Dodajte diskretne modne dodatke, kot so verižice ali drobni uhani, saj že samo top pritegne pogled s svojo asimetrično linijo in detajli. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
