Trik, s katerim boste zaspali v le nekaj minutah

Prebujanje sredi noči in nemočno gledanje v strop je pogosta težava. Po spletu se širi preprosta tehnika, ki naj bi nekaterim pomagala hitreje zaspati nazaj.

Veliko ljudi se ponoči prebudi in nato težko znova zaspi. Težavo pogosto poslabšata pogled na uro in razmišljanje, koliko spanca nam je še ostalo. Prav v takšnih trenutkih naj bi pomagala preprosta kombinacija dihanja in gibanja oči, ki telesu sporoči, da se lahko umiri.

Kako deluje tehnika

Metoda temelji na povezavi med telesnimi gibi in delovanjem živčnega sistema. Ko telo zazna umirjene, počasne vzorce, se zmanjša napetost, srčni utrip se upočasni in možgani lažje preidejo nazaj v stanje, primerno za spanje.

Kaj storiti, če se zbudite?

Ko se ponoči prebudite in ne morete zaspati, poskusite naslednje:

zaprite oči,

zavestno izdihujte počasneje in dlje kot običajno,

med izdihom nežno premikajte oči levo in desno pod zaprtimi vekami.

Vajo izvajajte umirjeno, brez napora. Namen ni popolna osredotočenost, temveč sproščanje telesa. Pri nekaterih naj bi tehnika učinkovala zelo hitro, pri drugih postopoma.

Zakaj deluje?

Počasno dihanje pomaga telesu "zmanjšati tempo", gibanje oči pa je povezano z mehanizmi, ki sodelujejo pri sproščanju in prehodu v spanec. Gre za osnovne fiziološke odzive, ne za sprostitveno tehniko v klasičnem smislu.

Izkušnje ljudi

Na družbenih omrežjih številni pišejo, da jim je metoda pomagala, zlasti pri prezgodnjem prebujanju. Nekateri poročajo, da so zaspali hitreje kot običajno, drugi pa, da so se vsaj dovolj umirili, da jih prebujanje ni več spravljalo v stres.

Tehnika ne deluje pri vseh in ni čudežna rešitev za kronične težave s spanjem, a ker je preprosta, varna in ne zahteva nobenih pripomočkov, jo je vredno preizkusiti.