Izvršni odbor NZS je odločil

Potrjeno: Boštjan Cesar je novi selektor slovenske nogometne reprezentance

Boštjan Cesar se bo kot novi selektor Slovenije predstavil v sredo dopoldne. | Foto Sportida

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na torkovi korespondenčni seji potrdil Boštjana Cesarja za novega selektorja slovenske nogometne članske reprezentance. Nasledil bo Matjaža Keka. Nekdanji reprezentant je lani krajši čas vodil NK Maribor, pred tem pa je bil Kekov pomočnik v reprezentanci. V vlogi selektorja se bo novinarjem in javnosti prvič predstavil v sredo dopoldne v NNC na Brdu pri Kranju.

Boštjan Cesar
Sportal Legenda o Cesarju in celjskem večeru, ki je spremenil vse

Boštjan Cesar je na nedavni futsal tekmi za EP, ki se začenja v Ljubljani, priznal, da ga zanima služba selektorja reprezentance. | Foto: Bor Slana/STA Boštjan Cesar je na nedavni futsal tekmi za EP, ki se začenja v Ljubljani, priznal, da ga zanima služba selektorja reprezentance. Foto: Bor Slana/STA Boštjan Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (102 nastopa) in je dolga leta nosil tudi kapetanski trak. Za Slovenijo je nastopil na svetovnem prvenstvu 2010, ko je bil del generacije, ki je Slovenijo drugič v zgodovini popeljala na največji nogometni oder. Največji del klubske kariere je preživel v Italiji pri Chievu, kjer je v desetih letih zbral 247 uradnih nastopov in dosegel devet zadetkov. Igral je tudi v Franciji (Marseille, Grenoble) in Angliji (West Bromwich Albion), kar mu je dalo širok vpogled v različne nogometne šole in načine dela, so zapisali na Nogometni zvezi Slovenije.

Na klopi NK Maribor se je Cesar obdržal 28 tekem. | Foto: Jure Banfi Na klopi NK Maribor se je Cesar obdržal 28 tekem. Foto: Jure Banfi Po koncu igralske poti je stopil v trenerski svet: vodil je reprezentanco do 19 let, januarja 2022 pa se je pridružil strokovnemu štabu članske reprezentance kot prvi pomočnik Matjaža Keka. Bil je tudi del strokovnega vodstva reprezentance, ko se je ta uvrstila in dosegla največji uspeh slovenskega nogometa z nastopom v četrtfinalu evropskega prvenstva 2024. Ob Kekovi odsotnosti je uspešno vodil tekme A-reprezentance. V tem času je Slovenija pod njegovim vodstvom ostala neporažena na petih tekmah, med drugim na pripravljalni tekmi proti Portugalski (2:0). 

Oktobra 2024 je Cesar zapustil reprezentanco, saj je dobil priložnost na klopi NK Maribor. V Ljudskem vrtu je ostal le do junija 2025. Na 28 tekmah pod njegovim vodstvom so Mariborčani dosegli 15 zmag, sedem remijev in šest porazov. Zdaj je pri 43 letih postal novi selektor slovenske članske reprezentance.

Selektorji slovenske moške članske nogometne reprezentance:

Bojan Prašnikar (1991–1993)
Zdenko Verdenik (1994–1997)
Bojan Prašnikar (1997–1998)
Srečko Katanec (1998–2002)
Bojan Prašnikar (2002–2004)
Branko Oblak (2004–2006)
Matjaž Kek (2007–2011)
Slaviša Stojanović (2011–2012)
Srečko Katanec (2013–2017)
Tomaž Kavčič (2017–2018)
Matjaž Kek (2018–2025)
Boštjan Cesar (2026–)

Prvi tekmovalni izzivi za Cesarja šele jeseni

Cesarja v letu 2026 ob prijateljskih tekmah spomladi pravi tekmovalni izzivi čakajo šele jeseni, ko se bo začela nova izvedba lige narodov. Slovenija bo igrala v ligi B, žreb skupin bo 12. februarja v Bruslju. Zatem pa jo čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, ki ga bodo gostili Anglija, Wales, Škotska in Irska.

Slovenski vrsti se pod Kekovim vodstvom nazadnje ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2026, je pa doslej štirikrat igrala na velikih tekmovanjih. Dvakrat na svetovnih prvenstvih (2002 in 2010), dvakrat pa pa evropskih (2000, 2024). Na slednjem je dosegla zgodovinski uspeh s prebojem v osmino finala.

Nogometna reprezentanca Slovenije, Stožice
Sportal Razkrili ime novega selektorja Slovenije, tako naj bi se odločila NZS
Boštjan Cesar
Sportal Boštjan Cesar o selektorskem položaju: Seveda me zanima
Boštjan Cesar slovenska nogometna reprezentanca Matjaž Kek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
