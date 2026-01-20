Iz NK Celje so potrdili, da Franko Kovačević odhaja iz kluba, prodali so ga madžarskemu Ferencvarosu. Slovenski nogometni prvoligaš Primorje si je do konca sezone od Kopra izposodil Sandra Jovanovića, Eric Taylor pa je četrta zimska okrepitev Aluminija. Štiriindvajsetletni Ganec prihaja v Kidričevo kot posojen igralec Maribora.

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je potrdil, da je svojega najboljšega strelca Franka Kovačevića prodal madžarskemu Ferencvarosu. Kot so zapisali, je Kovačević k 36-kratnemu madžarskemu prvaku odšel za "rekordno odškodnino" kluba. Šestindvajsetletni napadalec, ki se je v knežje mesto iz nemškega tretjeligaša Wehen Wiesbaden preselil junija lani, je v celjskem dresu jeseni na 28 tekmah zbral 25 zadetkov, kar je usmerilo pozornost nanj tudi v takšni meri, da je prišel na širši seznam hrvaške reprezentance.

Franko Kovačević Foto: Jure Banfi Kovačević je sicer po mladinskem stažu leta 2017 kot posojen nogometaš odšel h Hajduku, nato pa k Rudešu, pozneje pa v drugo ekipo Hoffenheima, kjer je na 12 tekmah dosegel sedem golov. Za njim je tudi igranje v ZDA za Cincinnati in na Cipru za Pafos, od tam pa je prestopil v Domžale, kjer je na 34 tekmah dosegel 14 golov. Sledil je že omenjeni Wehen Wiesbaden, posoja v korejski Gangwon in nazadnje uspešna celjska zgodba.

Madžari so sredstva za Kovačevićev nakup, zanj naj bi po poročanju več slovenskih medijev odšteli približno tri milijone evrov, dobili tudi s prodajo Alexa Totha angleškemu Bournemouthu za 12 milijonov evrov. Kovačević je po Vitaliju Lisakoviču, Ninu Noordanusu in Danijelu Šturmu četrti nogometaš, ki je pozimi odšel iz Celja, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.

Aluminij in Primorje sta pripeljala nove moči

Sandro Jovanović Foto: Jure Banfi Triindvajsetletni Velenjčan Sandro Jovanović je nogometno pot začel v domačem Rudarju, se nato preselil k Aluminiju, pred prihodom v Ajdovščino pa je branil barve obalnega prvoligaša Kopra.

Ajdovci pa so poskrbeli tudi za okrepitev med vratnicama. Po odhodu Denisa Pintola, ki je jeseni branil za rdeče-črne, je v Vipavsko dolino prišel Patrik Mohorović. Kot so zapisali pri Primorju, je 26-letni hrvaški vratar prvič v karieri na tujem. Nazadnje je bil član drugoligaša Dugopolja, pred tem pa tudi Šibenika, Orijenta, Krka in Rudeša.

Koprčani so v zimskem prestopnem roku pripeljali dve okrepitvi, po madagaskarskem bočnem branilcu Scottyju Sadzouteju bo koprski dres po novem nosil tudi Brown Irabor. Koprsko zasedbo pa so zapustili Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

Ajdovci so na drugi strani pozimi ob Jovanoviću pripeljali še Mackyja Bagnacka, odšli pa so Edvin Suljanović, Para, Dušan Ignjatović, Alexander Stožinič, Miha Dobnikar in Pintol. Koper je po jesenskem delu prve lige na tretjem mestu, Primorje pa na osmem.

Igralec sredine igrišča, ki prihaja iz Gane, se je Mariboru pridružil v poletnem prestopnem roku. Eric Taylor je pred prihodom v Maribor igral na Norveškem za Lilestrom, v domovini pa za akademijo New Life FC. V jesenskem delu Prve Lige Telemach je za vijoličaste nastopil na trinajstih prvenstvenih obračunih, dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko ligo in na eni tekmi Pokala Pivovarne Union. V skupno 606 minutah v dresu Maribora je dosegel en zadetek ter prispeval skupaj tri asistence.

Eric Taylor bo v Kidričevem igral kot posojen nogometaš Maribora. Foto: NK Aluminij

Ob prihodu v "šumo" je štiriindvajsetletni igralec sredine igrišča poudaril, da je zelo vesel novega okolja, v katerem verjame, da bo lahko s svojim znanjem pomagal rdeče-belim: "Zelo sem vesel, da sta se kluba dogovorila, za moj prihod v Kidričevo. Ekipo Aluminija sem spremljal in je v jesenskem delu igrala zelo dobro, ne nazadnje je v zadnjem krogu tudi zmagala tudi proti Mariboru. Sedaj moram najprej na treningih pokazati svoj maksimum, da se dokažem trenerju, verjamem, da bom lahko s svojim karakterjem, znanjem pomagal ekipi Aluminija na poti k prvoligaškemu obstanku ter boju za pokalno lovoriko."